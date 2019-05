Der 1. FC Köln spielt am 32. Spieltag der 2. Liga heute Abend gegen die SpVgg Greuther Fürth. Hier erfahrt ihr, bei welchem Ergebnis die Domstädter heute aufsteigen.

Schon am Wochenende strauchelten einige große Aufstiegskonkurrenten, deshalb hat es der 1. FC Köln heute (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) selbst in der Hand, durch ein entsprechendes Ergebnis den direkten Wiederaufstieg sicherzustellen.

2. Liga: So steigt der 1. FC Köln heute in die Bundesliga auf

Momentan stehen die Kölner mit 59 Punkten und fünf Punkten Abstand auf den Zweitplatzierten aus Paderborn an der Tabellenspitze. Sowohl Paderborn als auch die dahinter platzierten Union Berlin und Hamburger SV konnten am Wochenende nicht punkten, deshalb steigt der 1. FC Köln heute in die Bundesliga auf, wenn...

er in Fürth gewinnt.

er in Fürth Unentschieden spielt.

© getty

1. FC Köln: So steigt der FC heute nicht in die Bundesliga auf

Dementsprechend steigt der 1. FC Köln heute nicht in die Bundesliga auf, wenn...

er gegen die SpVgg Greuther Fürth verliert.

Dann wird die Entscheidung auf den kommenden Spieltag vertagt. Am 33. Spieltag treffen die beiden Aufstiegskonkurrenten aus Paderborn und Hamburg direkt aufeinander.

Sollte der FC heute nicht den Aufstieg klar machen, steigt Köln am 33. Spieltag auf, wenn...

der 1. FC Köln gegen Jahn Regensburg gewinnt oder Unentschieden spielt.

Paderborn und Hamburg sich unentschieden trennen.

es in der Partie Paderborn gegen Hamburg einen Sieger gibt und der 1. FC Union Berlin gleichzeitig nicht gewinnt.

2. Liga: Der Aufstiegskampf an der Tabellenspitze

An diesem Wochenende standen die Sterne für den FC optimal, denn alle direkten Aufstiegskonkurrenten haben gegen vermeintlich schwächere Teams gepatzt. Somit ergibt sich vor dem Spiel heute Abend folgende Ausgangsposition:

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. 1. FC Köln 31 76:41 34 59 2. SC Paderborn 07 32 71:46 25 54 3. 1. FC Union Berlin 32 49:31 18 53 4. Hamburger SV 32 41:38 3 53 5. 1. FC Heidenheim 32 47:40 7 49

SpVgg Greuther Fürth vor Köln: Mit Punktgewinn kann Klassenerhalt gesichert werden

Dennoch darf der 1. FC Köln das Gastspiel heute gegen Fürth nicht auf die leichte Schulter nehmen: Nach den Siegen von Aue und Dresden sind die Fürther in der Tabelle auf Platz 14 abgerutscht, allerdings haben die Kleeblätter schon vor diesem Spiel sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Mit einem Punktgewinn heute könnten die Fürther also den direkten Klassenerhalt sichern. Mit einem Unentschieden würde der 1. FC Köln direkt aufsteigen und Greuther Fürth den Klassenerhalt sichern.

SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Köln: Die letzten fünf direkten Duelle

Trotzdem ist der 1. FC Köln heute Favorit, das Hinspiel konnten die Domstädter mit 4:0 für sich entscheiden. Interessant: Fürth und Köln trafen bisher immer nur in der 2. Liga oder im DFB-Pokal aufeinander, ein Duell in der kurzen Bundesliga-Historie der Fürther gab es nicht.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 01.12.2018 2. Bundesliga 1. FC Köln SpVgg Greuther Fürth 4:0 24.02.2014 2. Bundesliga 1. FC Köln SpVgg Greuther Fürth 1:1 24.08.2013 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth 1. FC Köln 0:0 29.02.2008 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth 1. FC Köln 2:2 16.09.2007 2. Bundesliga 1. FC Köln SpVgg Greuther Fürth 0:0

2. Liga: Die Ergebnisse des 32. Spieltags

Am 32. Spieltag der 2. Liga spielten die Ergebnisse ein wenig überraschend, kein Spitzenteam konnte gewinnen. Der VfL Bochum war die einzige Mannschaft, die ein Spiel gegen ein in der Tabelle schlechter positioniertes Team für sich entscheiden konnte (4:2 gegen den 1. FC Magdeburg). Hier gibt es alle Ergebnisse im Überblick:

Datum Heim Auswärts Ergebnis Fr., 03.05.19 Arminia Bielefeld SC Paderborn 2:0 Dynamo Dresden FC St. Pauli 2:1 Sa., 04.05.19 Hamburger SV FC Ingolstadt 0:3 VfL Bochum 1. FC Magdeburg 4:2 1. FC Heidenheim SV Sandhausen 2:3 So., 05.05.19 Holstein Kiel MSV Duisburg 0:2 SSV Jahn Regensburg Erzgebirge Aue 1:3 SV Darmstadt 98 1. FC Union Berlin 2:1 Mo., 06.05.19 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Köln -:-

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel des 32. Spieltags

Dementsprechend gut ist die Ausgangsposition für den 1. FC Köln vor dem Auswärtsspiel in Fürth. Der Hamburger SV muss hingegen nach der Niederlage gegen Ingolstadt um den Wiederaufstieg bangen.