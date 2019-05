2. Liga: Regensburg gegen Sandhausen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 34. Spieltags der 2. Liga trifft am heutigen Sonntag Jahn Regensburg auf den SV Sandhausen. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der SV Sandhausen ist noch nicht vor dem Abstieg in Liga drei gerettet. Mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Ingolstadt auf Tabellenplatz 16 ist die Relegation noch nicht ausgeschlossen. Regensburg rangiert hingegen auf Tabellenplatz acht im Mittelfeld der Liga.

Regensburg gegen Sandhausen heute live im TV

Mit Sky hat sich diese Saison ein Pay-TV-Sender die Rechte an der Übertragung der zweiten Bundesliga gesichert. Kunden des Senders können das Spiel zwischen Jahn Regensburg und dem SV Sandhausen live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 6 und Sky Sport Bundesliga 6 HD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 15.10 Uhr, Kommentator des Spiels ist Ulli Potofski.

Der Internetstreaming-Dienst DAZN stellt alle Highlights dieser Partie und aller anderen Begegnungen 60 Minuten nach Spielende in einem kompakten Videoclip zur Verfügung.

Regensburg gegen Sandhausen: Daten und Fakten

Hier alle wichtigen Fakten zum Spiel im Überblick:

Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Schiedsrichter: Martin Petersen

Martin Petersen Stadion: Continental-Arena Regensburg

Regensburg gegen Sandhausen heute im Livestream

Als Sky-Kunde braucht man auch unterwegs nicht auf das Duell zwischen Regensburg und Sandhausen verzichten. Mit der Sky-Go-App, die sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenlosen Download bereit steht, könnt ihr das Spiel auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen.

Ein weiterer Service des Pay-TV-Senders spricht vor allem diejenigen an, die kein umfassendes Sky-Abonnement abschließen wollen. Mit Sky-Ticket hat man nämlich die Möglichkeit, das Sky-Sportprogramm nur für einen Tag oder Monat zu buchen.

Regensburg gegen Sandhausen heute im Liveticker

Auch hier bei SPOX verpasst ihr keinen Treffer des Spiels. Wenn es in Regensburg scheppert, wisst ihr über SPOX Bescheid. Das geht mit den SPOX-Livetickern, die neben Zweitliga-Fußball auch andere Sportarten wie Basketball, Eishockey, Tennis und Golf bieten. Hier geht's zum Liveticker Regensburg gegen Sandhausen.

Zusätzlich bietet SPOX heute exklusiv einen separaten Konferenz-Ticker an.

SV Sandhausen: Last Minute-Rettung oder 3. Liga?

Sandhausen kann es aus eigener Kraft packen, den Klassenerhalt zu sichern. Das ist die positive Nachricht. Bei einem Sieg in Regensburg sind die Sandhäuser sicher in Liga 2. Doch gewinnt Tabellensechzehnter Ingolstadt im Parallelspiel in Heidenheim, reicht vielleicht nicht einmal ein Unentschieden in Regensburg zum Klassenerhalt. In diesem Fall wäre das Torverhältnis ausschlaggebend.

Zuletzt befand sich der SVS im Aufwärtstrend. Der Saison-Endspurt ist bis jetzt gelungen. Aus den letzten neun Partien konnte man ganze sechs gewinnen. Das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen Bielefeld war dabei die erste Niederlage. Punktet man allerdings in Regensburg nicht und Ingolstadt gewinnt zeitgleich, wäre der Relegationsplatz die Konsequenz.

Jahn gegen SVS: Die Aufstellungen

Und so könnten sie spielen:

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Correia, Föhrenbach - Geipl, Thalhammer - George, Adamyan - Grüttner, Al Ghaddioui

Pentke - Saller, Nachreiner, Correia, Föhrenbach - Geipl, Thalhammer - George, Adamyan - Grüttner, Al Ghaddioui Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, E. Taffertshofer - Gislason, Daghfous - Wooten, K. Behrens

2. Liga: Die Tabelle vor dem 34.Spieltag