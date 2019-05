2. Liga heute live: Alle Spiele im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Am heutigen Zweitliga-Samstag stehen drei Partien auf dem Programm. Alle drei Begegnungen werden am Nachmittag ausgetragen. SPOX informiert euch über die Live-Übertragung sowie den Liveticker und gibt euch eine Übersicht zu allen anstehenden Spielen des Tages.

2. Liga heute live: Alle Partien im TV und LIVESTREAM sehen

Im Gegensatz zur Bundesliga findet in der 2. Liga keine Aufteilung der TV-Rechte statt. Alle Live-Spiele der 2. Bundesliga werden live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auch die drei anstehenden Samstags-Begegnungen zeigt Sky ausnahmslos live und in voller Länge im TV.

Die Live-Berichterstattung zu allen drei Zweitliga-Duellen am heutigen Samstag beginnt rund eine halbe Stunde vor Anpfiff um 12.30 Uhr. Stefan Hempel moderierte die heutige Live-Konferenz, während sich folgende Kommentatoren in der Konferenz zur Wort melden:

HSV - FC Ingolstadt: Markus Götz

VfL Bochum - FC Magdeburg: Holger Pfandt

FC Heidenheim - Sandhausen: Jörg Dahlmann

Sky strahlt die Samstags-Begegnungen in der Live-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 aus. Die Einzelspiele werden auf Sky Sport Bundesliga 3, 4 und 5 übertragen. Der Sky-Livestream ist für Sky-Kunden mit Bundesliga-Abo via Sky Go abrufbar.

2. Liga heute im LIVETICKER bei SPOX

Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, alle Live-Spiele der 2. Bundesliga mittels des SPOX-Liveticker mitzuverfolgen. Dabei überträgt SPOX neben den einzelnen Live-Spielen außerdem alle Partien des 32. Zweitliga-Spieltags in der Live-Konferenz.

Zur Live-Konferenz der Begegnungen HSV - FC Ingolstadt, VfL Bochum - FC Magdeburg und FC Heidenheim - Sandhausen geht's hier lang.

Darüber hinaus tickert SPOX ebenso alle Live-Begegnungen der 1. Bundesliga als Einzelspiele sowie in Form der Live-Konferenz.

2. Liga: Highlights und Tore in der Zusammenfassung

DAZN kümmert sich wie gewohnt um die Nachberichterstattung aller Partien der 1. und 2. Bundesliga. Schon 40 Minuten nach Spielende strahlt DAZN alle Highlight-Clips der zweiten Liga aus und liefert somit die ersten Spielbilder der Samstags-Duelle.

2. Liga, 32. Spieltag: Alle Samstags-Begegnungen im Überblick

Alle Fans der 2. Liga dürfen sich auf insgesamt drei Partien freuen, die allesamt um 13 Uhr angepfiffen werden. Dabei sind mit dem HSV und dem 1. FC Heidenheim unter anderem zwei Aufstiegs-Kandidaten im Einsatz. Aber auch Mannschaften aus dem Tabellenkeller greifen heute Nachmittag ins Zweitliga-Spielgeschehen ein.

Alle drei Samstagsspiele der 2. Bundesliga in der Übersicht:

Anstoß Heim Auswärts Spielort 13 Uhr Hamburger SV FC Ingolstadt Volksparkstadion, Hamburg 13 Uhr VfL Bochum FC Magdeburg Vonovia-Ruhrstadion, Bochum 13 Uhr 1. FC Heidenheim SV Sandhausen Voith-Arena, Heidenheim

HSV gegen FC Ingolstadt - Zwischen Aufstieg und Abstieg

Eine Spielpaarung des 32. Spieltags verspricht heute besondere Spannung. Im Norden des Landes empfängt der Hamburger SV den FC Ingolstadt. Während der HSV als Tabellenvierter noch um den Aufstieg ins Oberhaus kämpft, geht es für die Ingolstädter ums nackte Überleben. Die Mannschaft von Tomas Oral befindet sich derzeit auf einem direkten Abstiegsrang und sehnt sich drei Spieltage vor Saisonende nach dem Klassenerhalt.

HSV - Mögliche Aufstellung: Pollersbeck - G. Sakai, Lacroix, van Drongelen, Douglas Santos - Janjicic - Narey, B. Özcan, Mangala, Jatta- Wintzheimer

Pollersbeck - G. Sakai, Lacroix, van Drongelen, Douglas Santos - Janjicic - Narey, B. Özcan, Mangala, Jatta- Wintzheimer FC Ingolstadt - Mögliche Aufstellung: Tschauner - P. Neumann, Paulsen, Mavraj, Paulo Otavio - Cohen - Krauße, Gaus - Kerschbaumer - Kutschke, Lezcano

2. Liga: Aktuelle Tabelle nach 31 Spieltagen

Aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga nach 31 absolvierten Spieltagen: