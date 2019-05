2. Liga heute live: Alle Spiele des 34. Spieltags heute im LIVE-TICKER

Heute steht der 34. und letzte Spieltag in der 2. Liga auf dem Programm. Der SC Paderborn und Union Berlin kämpfen im Fernduell um den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Im Keller hat Ingolstadt noch geringe Hoffnungen auf den rettenden 15. Platz. Hier im LIVE-TICKER bei SPOX verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

2. Liga: Die Konferenz im LIVE-TICKER

Vor dem Anpfiff: In die Relegation muss entweder Ingolstadt (in Heidenheim) oder Sandhausen (in Regensburg). Die Sandhäuser sind zwei Punkte und drei Tore vor dem FCI und damit mit einem Sieg definitiv gerettet.

Vor dem Anpfiff: Paderborn (zu Gast in Dresden) und Union Berlin (in Bochum) kämpfen im Fernduell um Platz zwei und damit den direkten Aufstieg. Der "Verlierer" muss in der Relegation gegen den VfB Stuttgart ran. Die aktuelle Lage spricht für den SCP, der einen Punkt und sieben Tore besser ist als die Eisernen. Ganz theoretische Chancen hat auch noch der mal wieder krisengeschüttelte HSV: Bei einer Niederlage von Union Berlin würden die Hanseaten nach Punkten mit den Hauptstädtern gleichziehen. Problem: Union ist um 21 (!) Tore besser.

Vor dem Anpfiff: Der 1. FC Köln steht als Meister der 2. Liga fest und kehrt zurück ins Oberhaus. Geklärt ist auch die Frage nach den beiden Absteigern. Den MSV Duisburg und den 1. FC Magdeburg hat es erwischt. Offen noch: Wer belegt die Plätze 2 und 3 und wer darf oder muss in die Relegation?

Vor dem Anpfiff: Herzlich willkommen zur Konferenz des 34. Spieltags der 2. Liga.

2. Liga: Der 34. Spieltag im Überblick

Die folgenden zehn Begegnungen werden heute am 34. Spieltag parallel um 15.30 Uhr angepfiffen:

Datum Anpfiff Heim Gast Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Hamburg Duisburg Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Bielefeld Kiel Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Regensburg Sandhausen Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Bochum Union Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Darmstadt Aue Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Heidenheim Ingolstadt Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Dresden Paderborn Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Fürth St. Pauli Liveticker 19.05.2019 15.30 Uhr Magdeburg Köln Liveticker

2. Liga, Tabelle vor dem 34. Spieltag

Während der 1. FC Köln als Meister im Unterhaus feststeht und in die Bundesliga zurückkehrt, steigen der FC Magdeburg und der MSV Duisburg in die 3. Liga ab.

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. 1. FC Köln 33 83:46 37 62 2. SC Paderborn 07 33 75:47 28 57 3. 1. FC Union Berlin 33 52:31 21 56 4. Hamburger SV 33 42:42 0 53 5. 1. FC Heidenheim 33 51:43 8 52 6. Holstein Kiel 33 60:50 10 49 7. FC Sankt Pauli 33 45:51 -6 49 8. SSV Jahn Regensburg 33 53:52 1 48 9. Arminia Bielefeld 33 51:50 1 46 10. VfL Bochum 33 47:48 -1 43 11. SV Darmstadt 98 33 44:53 -9 43 12. FC Erzgebirge Aue 33 43:46 -3 40 13. SG Dynamo Dresden 33 38:47 -9 39 14. SpVgg Greuther Fürth 33 35:55 -20 39 15. SV Sandhausen 33 43:50 -7 37 16. FC Ingolstadt 33 41:51 -10 35 17. Magdeburg 33 34:52 -18 30 18. MSV Duisburg 33 39:62 -23 28

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Liga und damit natürlich auch die des heutigen Spieltags sind live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Um 14.30 Uhr geht Sky auf Sendung, Moderator Yannick Erkenbrecher moderiert die Vorberichterstattung. Neben der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt ihr alle Partien auch als Einzelspiel sehen.

Mit Sky Go stellt der Sender zudem einen Livestream zur Verfügung, um die neun Partien auch auf allen mobilen Endgeräten zu begleiten.