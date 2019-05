2. Liga, 33. Spieltag: Spiele, Paarungen, Termine, Anstoßzeiten, Live-Berichterstattung

Am kommenden Wochenende steigt am Sonntag der 33. Spieltag der 2. Liga. Nachdem der 1. FC Köln am Montag den Aufstieg unter Dach und Fach gebracht hat, herrscht noch ein spannendes Rennen um die Plätze zwei und drei. SPOX versorgt euch im Nachfolgenden mit allen Infos zu den Spiel-Paarungen, Terminen, Anstoßzeiten und der Live-Berichterstattung am vorletzten Spieltag.

2. Liga, 33. Spieltag: Paarungen mit Termin und Anstoßzeiten

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison sind noch einige Entscheidungen offen: Wer folgt Köln in die Bundesliga? Wer landet am Ende in der Relegation? Und wer muss den Gang in die 3. Liga antreten?

Besonders spannend wird es am Sonntag in Paderborn, wenn der SCP den HSV zum direkten Duell der Aufstiegskandidaten empfängt.

Alle Paarungen des 33. Spieltags der 2. Liga in der Übersicht:

Datum Heim-Team - Gast-Team Anpfiff So., 12.05.19 Köln - Regensburg 15:30 So., 12.05.19 Holstein Kiel - Dresden 15:30 So., 12.05.19 Duisburg - Heidenheim 15:30 So., 12.05.19 Union Berlin - Magdeburg 15:30 So., 12.05.19 FC Ingolstadt - Darmstadt 15:30 So., 12.05.19 Sandhausen - Bielefeld 15:30 So., 12.05.19 St. Pauli - VfL Bochum 15:30 So., 12.05.19 Aue - Fürth 15:30 So., 12.05.19 Paderborn - Hamburg 15:30

2. Liga am Sonntag live: Alle Spiele im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Alle Spiele werden ausschließlich im Pay-TV übertragen: Sky zeigt neben allen Einzelspielen ebenso alle Partien in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1.

Zudem bietet Sky im Internet einen Livestream an: Sky Go. Dieser ist ebenfalls kostenpflichtig.

Wie üblich bietet SPOX zu allen Partien der 2. Liga einen Liveticker an. Die Partien sind sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz im Ticker abrufbar. Zur Konferenz der 2. Liga bei SPOX geht's hier lang.

2. Liga - Aufstiegskampf: 1 FC Köln uneinholbar vorne

Während in der Bundesliga-Titelkampf zwischen Bayern und dem BVB noch nicht entschieden ist, hat sich der 1. FC Köln den vorzeitigen Meistertitel in Liga Zwei gesichert.

Erst am Montag setzte sich der Effzeh bei Greuther Fürth mit 4:0 durch und machte neben dem Zweitliga-Titel auch den Aufstieg ins Bundesliga-Oberhaus klar. Für den rheinischen Traditionsklub aus Köln ist es der insgesamte sechste Aufstieg der Vereinsgeschichte.

2. Liga: Potenzielle Auf- und Absteiger

Hinter Köln kämpfen gleich mehrere Vereine um den zweiten Aufstiegsplatz bzw. um die Relegation. Paderborn, Union Berlin, der HSV und Heidenheim haben alle noch die Möglichkeit, um den Aufstieg mitzuspielen.

Der Tabellensechste, FC St. Pauli, hat aufgrund seiner schlechteren Tordifferenz praktisch keine Chancen mehr auf den direkten Aufstieg.

Auch im Tabellenkeller stehen noch einige Entscheidungen aus: Bis zum 14. Tabellenplatz besteht bei allen Teams akute Abstiegsgefahr. Bei Dynamo Dresden hingegen ist der Erhalt der Klasse bereits in trockenen Tüchern.

2. Liga: Aktuelle Tabelle vor dem 33. Spieltag

Aktueller Tabellen-Stand nach 32 absolvierten Spieltagen der 2. Bundesliga: