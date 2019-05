2. Liga: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 34. Spieltag der Zweitligasaison 2018/19 stehen sich heute der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Köln gegenüber. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Köln live im TV und Livestream

In dieser Saison liegen die Rechte für Live-Spiele der zweiten Liga exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Dementsprechend könnt ihr auch die Partie heute im Bezahlfernsehen bei Sky oder im Livestream in der Sky Go-App verfolgen.

Magdeburg gegen Köln im Liveticker

Falls ihr kein Sky-Abonnement besitzt, bietet euch SPOX die Möglichkeit, durch einen Liveticker ab 15.30 Uhr immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und keine wichtige Spielszene zu verpassen.

2. Liga: Die Highlights auf DAZN

1. FC Magdeburg gegen 1. FC Köln: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird parallel zu allen anderen Spielen um 15.30 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Sven Waschitzki

Sven Waschitzki Assistenten: Steffen Brütting

Steffen Brütting Vierter Offizieller: Roman Potemkin

Magdeburg gegen Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Trainer Michael Oenning muss seine Startelf notgedrungen ändern, da Ignjovski gesperrt ist. Für ihn wird Weil in die Anfangsformation rücken. Köln wird vermutlich aufgrund des bereits sicheren Aufstiegs rotieren.

Magdeburg: Loria - Tob. Müller, Erdmann, Perthel - Weil, Hammann, Preißinger - Bülter, Lohkemper - Beck, Lewerenz

Loria - Tob. Müller, Erdmann, Perthel - Weil, Hammann, Preißinger - Bülter, Lohkemper - Beck, Lewerenz Köln: T. Horn - Schmitz, L. Sobiech, Sörensen, J. Horn - Höger - Risse, S. Özcan, Koziello, Kainz - Terodde

1. FC Magdeburg: Klassenerhalt als Aufsteiger nicht geschafft

Am Ende hat dann einfach die Erfahrung gefehlt: Der 1. FC Magdeburg steigt nach einer schwachen Rückrunde direkt nach dem Aufstieg wieder in die 3. Liga ab. Mit 30 Punkten steht man momentan auf Platz 17, auf Relegationsrang 16 fehlen fünf Zähler.

Michael Oenning hatte den 1. FCM erst im Winter übernommen, allerdings werden er und der Verein in Zukunft getrennte Wege gehen. Die Vereinsführung hat sich entschieden, die Operation Wiederaufstieg im nächsten Jahr mit einem neuen Coach anzugehen.

Die Form des 1. FC Magdeburg in den letzten fünf Spielen

Spieltag Gegner Ergebnis 29 SV Darmstadt 98 (H) 0:1 30 SSV Jahn Regensburg (A) 0:1 31 SpVgg Greuther Fürth (H) 2:1 32 VfL Bochum (A) 2:4 33 1. FC Union Berlin (H) 0:3

1. FC Köln: Als schlecht gelaunter Meister in die Bundesliga

In dieser Partie geht es quasi um nichts mehr: Der FCM ist schon abgestiegen, der 1. FC Köln steht schon vor diesem Spieltag als Meister der 2. Liga fest. Allerdings ist den Domstädtern nach viel Drama in den letzten Wochen alles andere als zum Feiern zumute.

Achim Beierlorzer wird den Verein im Sommer als Cheftrainer übernehmen und kommt aus Regensburg zu seinem ersten Job in der Bundesliga.

Die Form des 1. FC Köln in den letzten fünf Ligaspielen

Spieltag Gegner Ergebnis 29 Hamburger SV (H) 1:1 30 Dynamo Dresden (A) 0:3 31 SV Darmstadt 98 (H) 1:2 32 SpVgg Greuther Fürth (A) 4:0 33 SSV Jahn Regensburg (H) 3:5

2. Liga: Der 34. Spieltag im Überblick

Paderborn und Union Berlin kämpfen vor diesem letzten Spieltag noch um den zweiten direkten Aufstiegsplatz. Dahinter ist so gut wie alles entschieden.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 19.05. 15.30 Uhr Hamburger SV MSV Duisburg Arminia Bielefeld Holstein Kiel Jahn Regensburg Sandhausen VfL Bochum 1. FC Union Berlin SV Darmstadt 98 FC Erzgebirge Aue Heidenheim FC Ingolstadt 04 SG Dynamo Dresden SC Paderborn 07 SpVgg Greuther Fürth FC Sankt Pauli Magdeburg 1. FC Köln

2. Liga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Im Tabellenkeller entscheidet sich zwischen Sandhausen und Ingolstadt, wer in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen muss und wer sich ohne Umweg rettet.