2. Bundesliga: Wer ist Torschützenkönig der Saison 2018/19?

Die Saison 2018/19 der 2. Liga ist vorbei. In der Bundesliga war Robert Lewandowski von Bayern München der beste Torjäger, doch wer traf in der zweiten Liga eigentlich am häufigsten? Wer sich im deutschen Unterhaus die Torjägerkanone geholt hat, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Kölner Simon Terodde wurde mit 29 Toren in 33 Einsätzen Torschützenkönig der Saison 2018/19. Er setzte sich vor seinem Mannschaftskollegen Jhon Cordoba und Lukas Hinterseer vom VfL Bochum durch.

Simon Terodde ist Torschützenkönig der 2. Liga

Für Terodde ist es der insgesamt dritte Torjäger-Titel in der 2. Bundesliga. Der 31 Jahre alte Mittelstürmer war im Januar 2018 vom VfB Stuttgart zum 1. FC Köln gewechselt. In der Saison 2010/11 hatte er bereits fünf Bundesliga-Spiele für den Effzeh absolviert.

2. Bundesliga: Die Torschützenliste der Saison 2018/19

Folgende Spieler belegen die ersten zehn Plätze der Zweitliga-Torschützenliste:

Platz Spieler Verein Einsätze Tore Elfmeter 1 Simon Terodde 1. FC Köln 33 29 4 2 Jhon Cordoba 1. FC Köln 31 20 0 3 Lukas Hinterseer VfL Bochum 31 18 3 4 Fabian Klos Arminia Bielefeld 33 17 3 Andrew Wooten SV Sandhausen 31 17 4 6 Philipp Klement SC Paderborn 31 16 2 7 Sargis Adamyan Jahn Regensburg 33 15 2 Pascal Testroet Erzgebirge Aue 33 15 1 9 Robert Glatzel 1. FC Heidenheim 26 13 1 Pierre-Michel Lasogga Hamburger SV 27 13 2 Andreas Voglsammer Arminia Bielefeld 34 13 2

2. Bundesliga: Die Torschützenkönige der vergangenen Jahre

Simon Terodde gewann in den letzten vier Spielzeiten mit drei verschiedenen Vereinen die Torjägerkanone. Er erzielte dabei jeweils mindestens 25 Tore.

Saison Spieler Verein Tore 17/18 Marvin Ducksch Holstein Kiel 18 16/17 Simon Terodde VfB Stuttgart 25 15/16 Simon Terodde VfL Bochum 25 14/15 Rouwen Hennings Karlsruher SC 17 13/14 Mahir Saglik SC Paderborn 15

Ewige Torjägerliste: Terodde auf Rang zwei

Mit 118 Toren in der 2. Liga steht Terodde in der ewigen Bestenliste des Wettbewerbs mittlerweile auf dem zweiten Platz, drei Tore hinter Sven Demandt.

Die besten Torjäger der Zweitligageschichte: