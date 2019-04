1. FC Köln: Trainer Markus Anfang wohl vor dem Aus

Trainer Markus Anfang steht beim 1. FC Köln trotz der noch immer souveränen Tabellenführung angeblich unmittelbar vor dem Aus. Das berichten am Samstagvormittag der Kölner Express und das Fachmagazin kicker übereinstimmend, vorausgegangen war die überraschende Heimniederlage gegen Darmstadt 98 (1:2) am Freitagabend. Der Klub verkündete zunächst allerdings keine Personalentscheidungen.

Als Kandidat für Anfangs Nachfolge wird der bisherige U21-Trainer Andre Pawlak gehandelt, der mit dem Kölner Nachwuchs in der Regionalliga West zuletzt eine Erfolgsserie hingelegt hatte.

Das für Samstagmorgen angesetzte Training am Geißbockheim wurde kurzfristig abgesagt, nach offiziellen Angaben fiel diese Entscheidung lediglich mit Blick auf die lange Pause bis zum nächsten Pflichtspiel am 6. Mai bei der SpVgg Greuther Fürth. Nur noch drei Spieltage sind für die Kölner in dieser Saison zu absolvieren.

Die Niederlage gegen Darmstadt war für den großen Ligafavoriten die zweite nacheinander und die bereits achte der Saison. Seit nun vier Ligaspielen wartet der FC auf einen Sieg, dennoch wird der Klub auch diesen Spieltag als Tabellenführer beenden.

Vor den weiteren Partien des Wochenendes beträgt der Abstand auf den zweitplatzierten Hamburger SV sechs Punkte, auf Relegationsplatz drei folgt der SC Paderborn mit acht Punkten Rückstand auf die Spitze.