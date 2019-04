2. Bundesliga: MSV Duisburg gegen 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem die Partie zwischen dem MSV Duisburg gegen den 1.FC Köln Mitte März aufgrund eines unbespielbaren Rasens ausgefallen ist, wird die Partie heute Abend nachgeholt. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Eigentlich sollte die Partie bereits am 17. März stattfinden. Allerdings war der Platz unbespielbar, nachdem einige Tage zuvor die Drittliga-Partie KFC Uerdingen gegen Fortuna Köln im Duisburger Stadion ausgetragen worden war.

"Dass die Drittligapartie des KFC Uerdingen gegen Fortuna Köln angepfiffen wurde, das ist für mich unverständlich und ärgert mich sehr", sagte Duisburgs Geschäftsführer Peter Mohnhaupt. Die Absage war damals ärgerlich für die Veranstalter, den Teams spielte die Verlegung durchaus in die Karten.

In beiden Lagern kursierte Mitte März die Grippewelle: Insgesamt wären insgesamt 14 Spieler auf beiden Seiten gar nicht oder ersatzgeschwächt zum Einsatz gekommen.

Duisburg gegen Köln: Datum, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Mittwochabend um 18.30 Uhr in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena statt.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Daniel Schlager

Daniel Schlager Assistenten: Steffen Brütting und Stefan Zielsdorf

Steffen Brütting und Stefan Zielsdorf Vierter Offizieller: Fabian Maibaum

1. FC Köln beim MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. So auch die Nachholpartie am Mittwochabend. Für Sky-Kunden empfiehlt sich zudem ein Livestream über Sky Go.

Wer kein Sky-Abonnement hat, kann das Spiel dennoch live verfolgen. Der ausführliche Liveticker von SPOX hält Euch auf dem Laufenden.

MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim 1. FC Köln dürfte Terodde wieder statt Modeste beginnen. Ansonsten ist ein wenig Rotation in der englischen Woche durchaus vorstellbar. Was genau Markus Anfang vorhat, wird aber erst kurz vor dem Spiel bekannt.

Duisburg: Wiedwald - Wiegel, Nauber, Hajri, Wolze - Albutat, Fröde - Oliveira Souza, Nielsen, Schnellhardt - Iljutcenko

Köln: T. Horn - L. Sobiech, Höger, Czichos - Geis - Drexler, J. Hector - Clemens, Kainz - Cordoba, Terodde

MSV Duisburg gegen Köln: Die letzten Duelle

Das Hinspiel gewannen Außenseiter Duisburg überraschend mit 2:1. Somit konnten die Duisburger in neun Aufeinandertreffen in der zweiten Liga drei Mal den Platz als Sieger verlassen.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 08.10.2018 1. FC Köln MSV Duisburg 1:2 DFB-Pokal 28.10.2014 MSV Duisburg 1. FC Köln 1:4 n.E. 2. Bundesliga 22.04.2013 MSV Duisburg 1. FC Köln 1:1 2. Bundesliga 09.11.2012 1. FC Köln MSV Duisburg 0:0 DFB-Pokal 22.12.2010 1. FC Köln MSV Duisburg 1:2

Die Tabelle der 2. Bundesliga

Nachdem der HSV am Montag überraschend zuhause gegen Magdeburg verloren hat, kann der 1. FC Köln durch einen Sieg heute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Der MSV Duisburg könnte durch einen Sieg auf Rang 16 springen und die rote Laterne nach Ingolstadt weiterreichen.