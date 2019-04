HSV-Spielplan – das Restprogramm des Hamburger SV: Spiele, Gegner, Termine

Der HSV schien über weite Strecken der Saison den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga klar machen zu können. Nun aber straucheln die Hamburger und müssen um den Aufstieg zittern. Wir zeigen euch den Spielplan der Hanseaten mit allen Gegnern und Terminen.

Seit dem 4:0 im Derby gegen den FC St. Pauli hat der Hamburger SV in der 2. Liga kein Spiel mehr gewinnen können. Scheitert der HSV auf den letzten Metern doch noch an der Mission Wiederaufstieg?

HSV-Spielplan - das Restprogramm in der 2. Liga: Gegner

Im Schlussspurt der 2. Liga bekommt es der HSV noch mit einigen Krachern zu tun. Für die Hamburger geht es zunächst nach Berlin, wo die Eisernen mit nur drei Punkten Rückstand von Platz vier aus grüßen.

Anschließend empfängt der HSV den stark abstiegsgefährdeten FC Ingolstadt. Die Schanzer zeigen sich formstark und werden den Hanseaten nichts schenken.

Danach geht es für die Rothosen nach Paderborn. Der derzeitige Tabellendritte hat nur zwei Punkte Rückstand auf Hamburg und würde sich den direkten Aufstiegsplatz gerne in diesem Aufeinandertreffen holen.

Zum Abschluss bekommt es der HSV dann noch einmal vor heimischem Publikum gegen den MSV Duisburg zu tun. Zu diesem Zeitpunkt könnte der Tabellenletzte aber schon abgestiegen sein. Andernfalls steht auch hier ein Kampf bis auf das Zahnfleisch an.

HSV-Restprogramm: Die nächsten Spiele des Hamburger SV

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Gast 23.04. 20.45 Uhr DFB-Pokal (Halbfinale) Hamburger SV RB Leipzig 28.04. 13.30 Uhr 2. Bundesliga Union Berlin Hamburger SV 04.05. 13 Uhr 2. Bundesliga Hamburger SV FC Ingolstadt 12.05. 15.30 Uhr 2. Bundesliga SC Paderborn Hamburger SV 19.05. 15.30 Uhr 2. Bundesliga Hamburger SV MSV Duisburg (22.)23.05. Relegation 25.05. 20 Uhr DFB-Pokal (Finale) (29.)27.05. Relegation

HSV-Highlights: Wo kann ich die Zusammenfassunge der 2. Liga sehen?

Die Highlights der Bundesliga sind in diesem Jahr unter anderem auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst stellt eine Zusammenfassung aller Zweitliga-Partien schon 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung.

Für Fußballfans ist DAZN die Erfüllung nahezu aller Träume und Wünsche. Neben den Highlights der 1. und 2. Bundesliga zeigt die Streaming-Plattform die Champions- und Europa-League sowie eine geballte Ladung an Fußball aus den internationalen Topligen.

HSV-Spielplan: Wann findet die Relegation statt?

Angesichts des Restprogramms könnte der Hamburger SV in der Relegation landen. Fällt die Mannschaft von Hannes Wolf zum 34. Spieltag auf Tabellenplatz 3, dann müssten die Rothosen noch zweimal gegen den Tabellensechzehnten der Bundesliga um die Berechtigung kämpfen, im nächsten Jahr im Oberhaus zu spielen.

Die DFL hat die Termine für die Aufstiegsrelegation in Liga Eins auf den 23. Und 27. Mai gesetzt. Spannend würde es dann werden, wenn der HSV sich gleichzeitig für das DFB-Pokalfinale qualifiziert. Das nämlich findet am 25. Mai statt.

Für diesen Fall hat die DFL jedoch vorgesorgt. Heißt es für die Hamburger am Ende Saison Pokalfinale und Relegation, so finden die Spiele um einen Startplatz in Liga Eins am 22. und 29. Mai statt.

HSV im DFB-Pokal: Halbfinale gegen Leipzig

In einer nicht ganz überzeugenden Saison haben die Hamburger die Chance, in das DFB-Pokalfinale einzuziehen. Hierfür müssen sie am Dienstagabend aber den Tabellendritten der Bundesliga RB Leipzig aus dem Wettbewerb kegeln.

Hamburger SV in der 2. Bundesliga: Das sagt die Tabelle