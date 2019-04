Dynamo Dresden - Union Berlin live: Heute im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am frühen Nachmittag trifft heute Dynamo Dresden auf die Hauptstädter von Union Berlin. Wann, wo und wie ihr das Uralt-Derby im TV, Livestream oder im Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX. Außerdem liefern wir euch die voraussichtlichen Startformationen beider Teams.

Die Ausgangslagen beider Vereine sind von Grund auf verschieden. Während für die Gastgeber aus Sachsen weiterhin nur die Einhaltung der sicheren Distanz zu den Abstiegsrängen zählt, schielen die Union-Profis in Richtung Tabellenplatz zwei, welcher direkt ins Bundesliga-Oberhaus führt.

Für Union-Trainer Urs Fischer ist die Partie in Dresden mehr als nur ein Derby: "Ich glaube schon, dass wir ein bisschen etwas gutzumachen haben, zumindest wenn es um die Resultate geht. Die zählen schlussendlich. Wir haben uns in den letzten beiden Spielen schlecht belohnt."

Dynamo Dresden gegen Union Berlin live: TV-Übertragung/LIVESTREAM

Zu sehen ist das Derby am 28. Spieltag der 2. Bundesliga lediglich im Bezahlfernsehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie Dynamo Dresden vs. Union Berlin live und in voller Länge. Auch die zwei weiteren Zweitliga-Partien des Tages zeigt Sky im TV. Die Vorberichterstattungen zu den Sonntagsspielen der 2. Liga beginnen ab 13 Uhr.

Aus Dresden meldet sich eine halbe Stunde vor Anpfiff Sky-Kommentator Karsten Petrzika.

Hier ein Kurz-Überblick zur Live-Übertragung der Begegnung Dynamo Dresden - Union Berlin:

Anstoß Heim Gast Live im TV Live-Stream 13.30 Uhr Dynamo Dresden Union Berlin Sky Sport Bundesliga 4 Sky Go 13.30 Uhr Original-Konferenz 2. Liga Sky Sport Bundesliga 2 SkyGo

Und 40 Minuten nach Abpfiff der Partie Dynamo Dresden - Union Berlin strahlt DAZN erste Spiel-Highlights von der Begegnung in Dresden aus. Auch die Höhepunkte der beiden übrigen Zweitliga-Partien sind 40 Minuten nach Spielende bei DAZN verfügbar.

Dynamo Dresden - FC Union Berlin im LIVETICKER

Selbstverständlich versorgt euch auch der SPOX-Liveticker mit dem aktuellen Spielverlauf und den neuesten Ergebnissen zur Partie SG Dynamo Dresden - Union Berlin.

Darüber hinaus tickert SPOX alle Zweitliga-Spiele des Tages in der Live-Konferenz.

Zum Liveticker des Spiels Dynamo Dresden gegen Union Berlin geht es hier lang.

SG Dynamo Dresden gegen Union Berlin: Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Alle drei Sonntags-Duelle der 2. Bundesliga beginnen heute um 13.30 Uhr. Auch die Partie zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin wird heute um 13.30 Uhr angepfiffen. Das Uralt-Derby findet in Dresdens Rudolf-Harbig-Stadion statt, das bereits seit einigen Tagen restlos ausverkauft ist.

Die Leitung des Ost-Duells übernimmt die FIFA-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus mit folgendem Schiedsrichter-Gespann:

Assistenten: Thomas Stein, Stefan Zielsdorf

Vierter Offizieller: Patrick Hanslbauer

SG Dynamo Dresden - FC Union Berlin: Mögliche Aufstellungen

Die Gäste aus Berlin haben im Vorfeld der Zweitliga-Partie keine Verletzungen oder Ausfälle zu beklagen. Dynamo-Coach Fiel muss für das anstehenden Heimspiel auf zwei seiner Spieler verzichten. Hamalainen (Aufbautraining nach Rückenproblemen) und Marco Hartmann (Aufbautraining nach Teilsehnenriss im Oberschenkel) fallen verletzungsbedingt aus.

Dynamo Dresden - Voraussichtliche Aufstellung: Schubert - J. Müller, Ballas, Nikolaou - Burnic - Möschl, Benatelli, Atik, Duljevic - L. Röser, Koné

Schubert - J. Müller, Ballas, Nikolaou - Burnic - Möschl, Benatelli, Atik, Duljevic - L. Röser, Koné Union Berlin - Voraussichtliche Aufstellung: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, F. Hübner, Reichel - Prömel, Schmiedebach - F. Kroos - Abdullahi, Gogia - Andersson

2. Liga: Tabelle der zweiten Liga vor den Sonntagsspielen

Tabelle der 2. Bundesliga vor der Partie Dynamo Dresden - Union Berlin: