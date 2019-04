Die besten Torjäger in der 2. Bundesliga: Wer trifft in der Saison 2018/19 im Unterhaus am besten?

Nur noch vier Spieltage stehen in der 2. Bundesliga auf dem Programm, ehe alle Entscheidungen gefallen sind: Wer steigt direkt auf, für wen geht es in die Relegation und wer muss den Gang in Liga drei antreten? Außerdem kämpfen die torgefährlichsten Angreifer um den Titel des besten Torjägers. Wer macht in diesem Jahr das Rennen? SPOX gibt euch einen Überblick.

Während der 1. FC Köln in der 2. Liga trotz einer Schwächephase mit drei Spielen ohne Sieg einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht, rechnen sich mit dem Hamburger SV (53), dem SC Paderborn (51), Union Berlin (50) und dem 1. FC Heidenheim (49) noch vier Teams Chancen auf die Plätze zwei und drei aus.

Klarer ist die Lage bei der Frage, wer die Torschützenliste im Unterhaus anführt. Simon Terodde vom Spitzenreiter aus Köln traf in der laufenden Saison bereits 28 Mal. Abgeschlagen auf den weiteren Plätzen folgen Lukas Hinterseer (17), Teroddes Teamkollege Jhon Cordoba (16) und Philipp Klement (15).

Die Torschützenliste nach dem 30. Spieltag

Die Tabellenposition und das Torkonto der Klubs wirken sich natürlich auch auf die Torschützenliste aus. So sind mit Terodde, Cordoba und Klement drei Spieler der beiden offensivstärksten Klubs in der Top 4 vertreten. Interessant: Holstein Kiel erzielte bereits 55 Treffer, stellt jedoch keinen Spieler in der Top 10.

Platz Spieler Verein Spiele Tore 1 Simon Terodde 1. FC Köln 29 28 2 Lukas Hinterseer VfL Bochum 27 17 3 Jhon Cordoba 1. FC Köln 28 16 4 Philipp Klement SC Paderborn 27 15 5 Fabian Klos Arminia Bielefeld 29 14 Andrew Wooten SC Sandhausen 27 14 7 Pierre-Michel Lasogga Hamburger SV 23 13 Pascal Testroet Erzgebirge Aue 29 13 9 Robert Glatzel FC Heidenheim 22 12 Marco Grüttner Jahn Regensburg 28 12

2. Liga: Die Torschützenkönige der vergangenen Jahre

Bereits in den Jahren 2016 und 2017 führte Simon Terodde die Torjägerliste der 2. Liga an, damals mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum. Rekordhalter ist Horst Hrubesch mit 41 Toren für Rot-Weiss Essen im der Saison 1977/78.

Saison Spieler Verein Tore 2017/18 Marvin Ducksch Holstein Kiel 18 2016/17 Simon Terodde VfB Stuttgart 25 2015/16 Simon Terodde VfL Bochum 25 2014/15 Rouwen Hennings Karlsruher SC 17 2013/14 Mahir Saglik & Jakub Sylvestr SC Paderborn & Erzgebirge Aue 15 2012/13 Domi Kumbela Eintracht Braunschweig 19 2011/12 Alex Meier & Olivier Occean & Nick Proschwitz Eintracht Frankfurt & Greuther Fürth & SC Paderborn 17 2010/11 Nils Petersen Energie Cottbus 25 2009/10 Michael Thurk FC Augsburg 23 2008/09 Benjamin Auer & Cedric Makiadi & Marek Mintal Alemannia Aachen & MSV Duisburg & 1. FC Nürnberg 16

2. Liga: Die Vereine mit den meisten Torschützenkönigen

Mit dem Karlsruher SC und Arminia Bielefeld stellten zwei Institutionen der 2. Liga schon sechs Mal den besten Torjäger. Für den KSC zeichnete sich insbesondere Emanuel Günther aus, der in den 70ern und 80ern gleich drei Mal die Rangliste anführte. Dies ist bis heute Rekord.