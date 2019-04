2. Liga heute live: Alle Spiele im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Am heutigen Nachmittag stehen drei Zweitliga-Begegnungen des 29. Spieltags auf dem Programm. Wir sagen euch die Spielpaarungen und geben euch einen Überblick zur Live-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Auf DAZN seht ihr schon 40 Minuten nach Spielende alle Highlights der 2. Bundesliga. Verpasst kein Tor und sichert euch eure kostenfreie DAZN-Testphase.

Schon am gestrigen Freitagabend fanden zwei Zweitliga-Partien statt. Sowohl Union Berlin als auch Heidenheim konnten im Kampf um den Aufstieg wichtige Siege einfahren. Der 1. FC Heidenheim konnte durch das 1:0 in Aue sogar über Nacht auf Platz 4 klettern, während Union Berlin Platz 3 verteidigte.

Heute Nachmittag greift dann unter anderem der SC Paderborn ins Geschehen ein. Paderborn kann den Heidenheimern mit einem Sieg gegen den abstiegsgefährdeten MSV Duisburg Rang 4 streitig machen.

2. Liga: Alle ausstehenden Partien des 29. Spieltags

Bisher sind zwei Partien des 29. Spieltags gespielt. Acht Begegnungen stehen also noch aus. Den Abschluss machen Köln und Hamburg im Spitzenspiel am Montag. Hier ist der Fahrplan.

Datum Anpfiff Heim Auswärts 13.04.19 13 Uhr Sandhausen Dresden 13.04.19 13 Uhr Magdeburg Darmstadt 13.04.19 13 Uhr Paderborn Duisburg 14.04.19 13.30 Uhr Bochum Fürth 14.04.19 13.30 Uhr Ingolstadt Kiel 14.04.19 13.30 Uhr St. Pauli Bielefeld 15.04.19 20.30 Uhr Köln Hamburg

2. Liga live: Die Übertragung des Spieltags im TV, Livestream und Liveticker

Alle drei Spiele an diesem Samstag-Nachmittag überträgt der Pay-TV-Sender Sky. Die Vorberichterstattung beginnt um 12.30 Uhr. Als Alternative zu den Sky-Übertragungen bietet SPOX alle Spiele im LIVETICKER an. So verpasst ihr kein Tor!

2. Liga: Die Highlights bei DAZN

Für all diejenigen, die es nicht schaffen, die Spiele der 2. Liga live mitzulesen oder zu sehen, bietet DAZN die Möglichkeit, sich alle Highlights jeder Partie anzusehen - und das schon ab 40 Minuten nach Spielende.

