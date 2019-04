2. Liga heute live: Alle Spiele im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Nur noch fünf Spieltage und das Aufstiegsrennen in der 2. Liga wird immer heißer. Der Hamburger SV hat seit vier Spielen nicht mehr gewonnen und muss am heutigen Samstag gegen Aue ran. Alle Infos zum 30. Spieltag und einen Überblick zur Live-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt euch SPOX.

Das Osterwochenende hat die DFL zu einer besonderen Konstruierung des Spieltags aufgeworfen. Anstelle der drei Freitagsspiele, die aufgrund des Feiertages ausfallen, gibt es vier Samstagsspiele am 30. Spieltag.

Für den Hamburger SV wird es heute richtig ernst. Der DFB-Pokal-Halbfinalist hat seit vier Spielen nicht mehr gewonnen und so ist das Punktepolster auf lediglich drei Zähler vor Relegationsplatz drei geschrumpft.

Mit genau jenem dritten Platz liefert sich die Perle des Nordens ein direktes Fernduell. Während der HSV nämlich gegen das seinerseits krisengebeutelte Aue ran muss, geht es für den Drittplatzierten Union Berlin ins bayerische Fürth.

2. Liga: Alle Spiele des 30. Spieltags im Überblick

Neben den vier Paarungen am Samstag finden gleich fünf am morgigen Sonntag statt. Das Montagsspiel fällt aufgrund der Bundesliga-Paarung VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt weg.

Datum Uhrzeit Heim Gast 20.04. 13 Uhr MSV Duisburg SV Sandhausen 20.04. 13 Uhr Greuther Fürth Union Berlin 20.04. 13 Uhr Hamburger SV Erzgebirge Aue 20.04. 13 Uhr Holstein Kiel SC Paderborn 21.04. 13.30 Uhr Arminia Bielefeld FC Ingolstadt 21.04. 13.30 Uhr SV Darmstadt VfL Bochum 21.04. 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim FC St. Pauli 21.04. 13.30 Uhr Jahn Regensburg 1. FC Magdeburg 21.04. 13.30 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Köln

2. Liga live: Übertragung des Spieltags im TV, Livestream und Liveticker

Die TV-Übertragung der 2. Bundesliga übernimmt auch am 30. Spieltag der Pay-TV-Sender Sky. Am heutigen Samstag steigen die Kollegen mit der Berichterstattung um 12.30 Uhr ein. Wer das Geschehen nicht live am TV-Bildschirm verfolgen kann, der kann das Geschehen auch auf der SkyGo-App verfolgen.

Wer die Spiele jedoch nicht im Bewegtbild verfolgen kann, für den bietet SPOX die ideale Unterstützung durch den Spieltag. Der SPOX-LIVETICKER hält euch über die Geschehnisse auf dem Laufenden.

2. Liga: Die Highlights auf DAZN

Wer nach einem Ausflug heute Mittag außerdem die Bilder der Zweitligaspiele nicht sehen kann, der erhält auf dem Streaming-Portal DAZN die ideale Gelegenheit, alle Highlights der Begegnungen zu verfolgen. Schon 40 Minuten nach Spielende sind diese auf den mobilen Endgeräten abrufbar.

Neben Highlights der 1. und 2. Bundesliga bietet DAZN eine ganze Palette weiteren Spitzenfußball. So können die Halbfinals der Champions League und der Europa League sowie Spitzenfußball der internationalen Topligen live verfolgt werden.

