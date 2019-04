2. Bundesliga heute live: Heidenheim gegen 1. FC Köln im TV, Livestream und Liveticker

Am 28. Spieltag empfängt der FC Heidenheim den Tabellenführer aus Köln. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo und wann das Spiel heute live im TV und Livestream übertragen wird und wo ihr einen Liveticker finden könnt.

Der Tabellenführer FC Köln ist heute in Heidenheim gefordert. Seit Ende Februar marschieren die Kölner von Sieg zu Sieg und sind daher auch heute beim Siebten der Tabelle der klare Favorit.

Heidenheim gegen Köln heute im TV und Livestream

Die zweite Bundesliga wird in dieser Saison nicht im Free-TV, sondern nur auf Sky übertragen. Damit könnt ihr auch das Spiel zwischen Heidenheim und Köln heute ab 13:30 Uhr exklusiv auf Sky und im Livestream auf Sky Go live miterleben. Vierzig Minuten nach Spielende bekommt ihr außerdem die Highlights auf DAZN geliefert.

2.Bundesliga: Heidenheim vs. Köln heute im Liveticker

Wer um 13:30 Uhr keinen Fernseher parat hat, der ist bei uns auf SPOX trotzdem jederzeit mit allen Informationen zur zweiten Bundesliga versorgt. Hier im Liveticker könnt ihr jede Szene in Heidenheim live mitverfolgen.

2. Liga: Köln zieht vorne weg

Die letzten Spiele liefen wie am Schnürchen für den FC Köln: Aus den letzten fünf Spielen konnten man 12 Punkte mitnehmen. So stehen die Rheinländer derzeit an der Spitze der Tabelle. Mit drei Punkten Vorsprung führt man vor dem HSV, der auch noch ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Grund genug, um mit viel Selbstbewusstsein nach Heidenheim zu reisen.

Die letzen fünf Spiele des FC Köln:

Tag Datum Liga Heim Ergebnis Gast Fr 15.02.19 2.Bundesliga SC Paderborn 07 3 - 2 1. FC Köln Sa 23.02.19 2.Bundesliga 1. FC Köln 3 - 1 SV Sandhausen Mi 27.02.19 2.Bundesliga FC Erzgebirge Aue 0 - 1 1. FC Köln So 03.03.19 2.Bundesliga FC Ingolstadt 1 - 2 1. FC Köln Sa 09.03.19 2.Bundesliga 1. FC Köln 5 - 1 Arminia Bielefeld

2. Bundesliga: FC Heidenheim mit Vorbelastung

Das Spektakel im DFB-Pokal unter der Woche gegen Bayern, das mit 4:5 verloren ging, steckt noch in den Knochen der Heidenheimer. Auch Cheftrainer Frank Schmidt ist in Gedanken noch beim Pokal-Wahnsinn: "Man muss schon ehrlich sein: Das waren Emotionen pur, aber das ging nicht nur uns so. Aus unserer Sicht war das ein Spiel, das man in der Form noch nie erlebt hat und vielleicht auch nie wieder erleben wird. Geballt auf 90 Minuten war so viel drin. Man kann das durchaus als kräftezehrend und energieraubend sehen", sagte er in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FCK.

Heidenheim vs. Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen: