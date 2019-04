2. Bundesliga heute live: Die Sonntagsspiele der 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen am heutigen Sonntag im Rahmen des 31. Spieltags drei Spiele auf dem Programm. SPOX erklärt euch, welche Mannschaften gegeninander antreten und wo ihr die Partien der 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker ansehen könnt.

Am heutigen Sonntag finden in der 2. Bundesliga drei Spiele und zwei davon sind absolute Top-Duelle der Division.

2. Bundesliga heute live: Der Spielplan der zweiten Liga

Nicht nur die Bundesliga neigt sich dem Ende zu, auch in der 2. Liga ist Saisonendspurt angesagt und am heutigen Spieltag können die beteiligten Mannschaften einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg machen. Alle Spiele des Tages werden um 13.30 Uhr angepfiffen. Hier gibt es die Übersicht über die Partien und den Spielplan:

2. Liga heute live: 1. FC Union Berlin - Hamburger SV

Im einem zum Aufstiegsrennen vorentscheidenden Duell kommt es in Berlin. Dort treffen der 1. FC Union Berlin und der Hamburger SV aufeinander und beide Mannschaften können sich große Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Lediglich drei Punkte trennen den Tabellenzweiten und den Tabellenvierten. Somit könnten sich die Hanseaten Union Berlin fernhalten und den zweiten Platz festigen und gleichzeitig bis auf drei Zähler an Tabellenführer Köln heranrücken.

2. Liga heute live: SC Paderborn - 1. FC Heidenheim

Der HSV und Union Berlin konnten jeweils seit fünf Spieltagen nicht mehr gewinnen. Dies erlaubte dem SC Paderborn und dem 1. FC Heidenheim nochmal an die Spitzengruppe heranzurücken und ein ernstes Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden. So kommt es also am 31. Spieltag zum Aufeinandertreffen des Tabellendritten und des Tabellenfünften. Der Gewinner wird sich durch das direkte Duell der anderen Spitzenteams eine gute Ausgangslage für die letzten Spiele sichern.

2. Liga heute live: Erzgebirge Aue - VfL Bochum

Zwar tabellatrisch von etwas weniger Bedeutung aber defintiv hochinteressant ist diese Partie zwischen Aue und Bochum. Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat Aue und ist somit noch nicht auf der sicheren Seite. VfL Bochum hat dagegen zwölf Punkte Abstand zu Tabellenplatz 16.

2. Bundesliga heute live: Der Überblick der Spiele am Sonntag

Die nachfolgende Tabelle bietet euch nochmals einen Überblick zu den Paarungen des Spieltags in der 2. Bundesliga.

Uhrzeit Begegnung 13.30 Uhr 1. FC Union Berlin - Hamburger SV 13.30 Uhr SC Paderborn - 1. FC Heidenheim 13.30 Uhr Erzgebirge Aue - VfL Bochum

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen

Diese Spielzeit werden die Duelle in der 2. Liga ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Am Sonntag hat Sky alle Spiele der 2. Liga sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz.

Kunden des Pay-TV -Senders können die Spiele auch auf dem Smartphone, Tablet oder PC via Livestream genießen. Möglich ist dies mithilfe der App Sky Go.

2. Liga: Highlights und Tore

Der Streamingdienst DAZNbietet allen Fans der 2. Liga zudem die Highlights der Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff an. DAZN hat allerdings noch deutlich mehr aus der Welt des Sports zu bieten. So finden Abonnenten von DAZN exklusiven Live-Sport aus der UEFA Champions League und Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und Premier League.

2. Bundesliga heute im Liveticker

Alternativ könnt ihr mithilfe des SPOX-LIVETICKERS auch ohne bewegtes Bild immer auf dem neuesten Stand bleiben und das völlig kostenlos. Hier der Überblick der heutigen LIVETICKER

Inhalt Liveticker 1. FC Union Berlin - Hamburger SV LIVETICKER SC Paderborn - 1. FC Heidenheim LIVETICKER Erzgebirge Aue - VfL Bochum LIVETICKER Sontags-Konferenz LIVETICKER

2. Bundesliga: Die Tabelle am 31. Spieltag

Einen Überblick zum hochspannenden Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga bietet ein Blick auf die Tabelle der 2. Bundesliga.