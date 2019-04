2. Bundesliga heute live: Die Samstagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am Fußball-Samstag in der zweiten Bundesliga stehen im Rahmen des 31. Spieltags drei Partien auf dem Plan. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Teams aufeinandertreffen und wo ihr die Begegnungen heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Freitag konnte sich der SV Darmstadt gegen den 1. FC Köln durchsetzen und der FC Ingolstadt feierte einen Sieg gegen Dynamo Dresden.

2. Bundesliga live: Der Spielplan des Tages

Neben der Bundesliga-Saison neigt sich auch die Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands langsam dem Ende zu. Im Rahmen des 31. Spieltags stehen am heutigen Samstag drei Partien an. Dabei ist sowohl Aufstiegs- als auch Abstiegskampf vertreten. Es ist also angerichtet für einen spannenden Fuball-Samstag.

2. Liga heute live: SV Sandhausen - Holstein Kiel

In der ersten Partie trifft der SV Sandhausen auf Holstein Kiel. Verschiedener könnten die Ausgangspositionen der beiden Teams vor diesem Spieltag nicht sein. Holstein Kiel kann mit fünf Punkten Abstand zu Relegationsplatz drei noch vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Dazu ist ein Sieg gegen den Fünfzehnten der Tabelle allerdings Pflicht, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Sandhausen hat momentan vier Punkte Abstand zu Magdeburg und damit dem Relegationsplatz 16. Der SVS steckt also noch tief in Abstiegssorgen. Mit einem Sieg gegen Kiel könnte man allerdings an Erzgebirge Aue vorbeiziehen, vorausgesetzt Aue verliert am Sonntag gegen Bochum oder holt nur ein Unentschieden.

© getty

2. Liga: FC St. Pauli - Jahn Regensburg

In der zweiten Partie spielt der FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg. Eine Menge Brisanz steckt in dieser Begegnung. Die Teams sind punktgleich und Regensburg steht nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Tabellenplatz sieben. Wer in diesem Aufstiegskracher einen Sieg einfährt, kommt noch einmal gefährlich nah an den Relegationsplatz heran, wo vor dem 31. Spieltag der SC Paderborn steht.

Der FC St. Pauli ist allerdings extrem formschwach: Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay konnte keines der letzten sechs Liga-Spiele gewinnen.

2. Liga - 1. FC Magdeburg - Greuther Fürth

Die dritte Paarung bilden der 1. FC Magdeburg und Greuther Fürth. Die Fürther haben sich im Mittelfeld der Tabelle (11.) eingenistet. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl kann nur noch auf dem Papier mit dem Abstieg in Verbindung gebracht werden. Zuletzt gab es sogar einen Punktgewinn bei Aufstiegs-Aspirant Union Berlin.

Ganz anders dagegen der 1. FC Magdeburg. Mit 27 Punkten steht der FCM auf dem Relegationsplatz Richtung Liga 3. Allerdings können die Sachsen Hoffnung schöpfen: Vor zwei Wochen konnte man den HSV in Hamburg mit 2:1 besiegen.

Alle Spiele an diesem Samstag beginnen um 13 Uhr.

2. Bundesliga live: Der Überblick

Hier gibt es noch einmal alle drei Partien im Überblick:

Uhrzeit Begegnung 13 Uhr SV Sandhausen - Holstein Kiel 13 Uhr FC St. Pauli - Jahn Regensburg 13 Uhr FC Magdeburg - Greuther Fürth

2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Spiele der 2. Bundesliga werden diese Saison ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auch das Montags-Topspiel, das früher von Sport1 gezeigt wurde, übernimmt Sky. Am Samstag bietet der Sender alle Spiele als Einzelspiele live und in voller Länge. Zusätzlich gibt es auch ein Konferenz-Angebot für alle drei Spiele.

Alternativ haben Sky-Kunden die Möglichkeit, die Spiele via Sky Go auf mobilen Endgeräten zu verfolgen.

Auch ohne komplettes Sky-Abonnement kann man auf den Livestream des Senders zugreifen. Das geht mit dem kostenpflichtigen Sky Ticket.

Die Highlights der 2. Bundesliga gibt es zudem ab 60 Minuten nach Abpfiff beim Internetstreaming-Dienst DAZN. Der Dienst bietet neben Bundesliga-Highlights auch exklusiven Live-Sport aus der UEFA Champions - und Europa League, Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue 1.

2. Bundesliga heute im Liveticker

Hier bei SPOX verpasst ihr auch ohne Pay-TV keine Tore. SPOX bietet ausführliche Liveticker zur zweiten Bundesliga - Einzelspiele und Konferenz. Hier der Überblick: