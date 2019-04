2. Bundesliga: Dynamo Dresden gegen 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Köln in der 2. Bundesliga. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, das verrät euch SPOX.

Trotz des Aufwärtstrends unter Trainer Cristian Fiel ist Dynamo Dresden die zweitschwächste Mannschaft der Rückrunde. Nun beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch sechs Punkte. Man ist also im Abstiegskampf angekommen. Ein Sieg gegen den 1. FC Köln wäre ein Befreiungsschlag. Dieses Unterfangen ist allerdings schwerer Natur. Der 1. FC Köln ist seit acht Spielen ungeschlagenen und hat seinerseits einen weiteren Sieg auf dem Rückweg in die Bundesliga fest im Visier.

Dynamo Dresden gegen 1. FC Köln: Datum, Schiedsrichter, Austragungsort

Das Spiel findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr statt. Austragungsort der Partie ist das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Die Spielstätte bietet Platz für 32.123 Zuschauer. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Robert Schröder

Robert Schröder Assistenten: Marco Achmüller, Eduard Beitinger

Marco Achmüller, Eduard Beitinger Vierter Offizieller: Oliver Lossius

Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der 2. Liga werden live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Übertragung der Partie Dynamo Dresden - 1. FC Köln beginnt auf Sky Sport Bundesliga 3 HD um 13 Uhr. Alternativ könnt ihr auch das Spiel via SkyGo im Livestream sehen. Folgendes Personal steht euch zur Verfügung:

Kommentator: Torsten Kunde

Torsten Kunde Moderation (Konferenz): Hartmut von Kameke.

Wenn ihr kein Kunde bei Sky seid, gibt auch noch eine weitere Möglichkeit das Spiel zu verfolgen. SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zur Partie Dynamo Dresden - 1. FC Köln. Zudem könnt ihr auch einen Konferenz-Liveticker zum 30. Spieltag der 2. Liga genießen.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Beide Mannschaften könnten am heutigen Sonntag mit folgendem Personal auflaufen:

Dynamo Dresden: Schubert - Nikolaou, Ballas, Gonther - Burnic - Wahlqvist, Atik, Duljevic, Möschl - Berko, Koné

Schubert - Nikolaou, Ballas, Gonther - Burnic - Wahlqvist, Atik, Duljevic, Möschl - Berko, Koné 1. FC Köln: T. Horn - Jorge Meré, Höger, Czichos - Schaub, Koziello, Kainz - Drexler, J. Hector - Cordoba, Terodde

Dresden gegen Köln: Die vergangenen Duelle im Überblick

Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften feierte der 1. FC Köln einen 8:1-Kantersieg gegen Dynamo Dresden. Hier ein überblick zu den letzten fünf Duellen:

Wettbewerb Spieltag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Zuschauer Ergebnis 2. Bundesliga 13 Sa. 10.11.2018 1. FC Köln Dynamo Dresden 50.000 8:1 2. Bundesliga 18 Fr. 13.12.2013 1. FC Köln Dynamo Dresden 45.000 3:1 2. Bundesliga 1 Sa. 20.07.2013 Dynamo Dresden 1. FC Köln 29.308 1:1 2. Bundesliga 26 Mo. 18.03.2013 Dynamo Dresden 1. FC Köln 27.284 0:2 2. Bundesliga 9 Mo. 08.10.2012 1. FC Köln Dynamo Dresden 41.800 1:1

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle