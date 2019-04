2. Bundesliga: Der 28. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die zweite Bundesliga bittet zum 28. Spieltag der Saison 2018/19. Alle Informationen zu den Aufeinandertreffen an diesem Wochenende sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker erfahrt ihr hier bei SPOX.

Unter anderem kommt es im Aufstiegsrennen zu den Top-Begegnungen zwischen Heidenheim und Köln sowie Kiel und St. Pauli. Weiter unten geht es im Kellerduell zwischen dem 17. und 18. - Duisburg gegen Ingolstadt - schon um alles.

2. Bundesliga: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Fr., 05.04.2019 18.30 Uhr Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue Fr., 05.04.2019 18.30 Uhr SSV Jahn Regensburg VfL Bochum Sa., 06.04.2019 13.00 Uhr Holstein Kiel FC St. Pauli Sa., 06.04.2019 13.00 Uhr MSV Duisburg FC Ingolstadt Sa., 06.04.2019 13.00 Uhr SV Sandhausen SC Paderborn So., 07.04.2019 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim 1. FC Köln So., 07.04.2019 13.30 Uhr Dynamo Dresden Union Berlin So., 07.04.2019 13.30 Uhr Greuther Fürth SV Darmstadt Mo., 08.04.2019 20.30 Uhr Hamburger SV FC Magdeburg

2. Liga: Der 28. Spieltag im TV und Livestream

Alle Spiele der zweiten Bundesliga werden live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Dementsprechend wird es keine Möglichkeit geben, die Partien im Free-TV zu verfolgen. Für alle mobilen Sky-Abonnenten wird zudem ein Livestream via SkyGo zur Verfügung gestellt. Freitag, Samstag und Sonntag bietet Sky neben allen Einzelspielen auch eine Konferenz an.

2. Bundesliga: Der 28. Spieltag im Liveticker

Wer kein Sky-Abonnent ist, kann den Spieltag trotzdem live verfolgen. Mit unserem SPOX-Liveticker werdet ihr stets auf dem Laufenden gehalten und verpasst kein Highlight aus den Stadien.

2. Liga: Der 28. Spieltag in der Vorschau

Das Top-Duell an diesem Spieltag findet zwischen dem 1. FC Köln und Heidenheim statt. Während die Kölner sich in zuletzt sehr starker Form präsentierten, ihre letzten fünf Spiele gewinnen konnten und schon sieben Punkte Polster auf Relegationsrang drei haben, steckt Heidenheim mitten im Rennen um eben diesen. Im DFB-Pokal unter der Woche unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nur unglücklich dem Rekordmeister aus München und zeigte dabei eine gute Leistung. Gegen Köln müssen nichtsdestotrotz drei Punkte her, sollte man im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden wollen.

Weiter unten in der Tabelle kommt es zum entgegengesetzten Extrem. Im Aufeinandertreffen der beiden letztplatzierten Mannschaften muss der FC Ingolstadt gegen den MSV Duisburg gewinnen, um die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Bei einer Niederlage würden den Bayern schon sechs Punkte auf das rettende Ufer fehlen, was den fast sicheren Abstieg bedeuten würde. Duisburg kann hingegen mit einem Dreier auf Platz 16 vorrücken.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle