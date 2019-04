2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue heute im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag eröffnen Arminia Bielefeld und Erzgebirge Aue den 28. Spieltag in der zweiten Bundesliga. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im Duell zwischen Arminia Bielefeld und Erzgebirge Aue am 28. Spieltag stehen insbesondere die Gäste unter Druck: Nach der Niederlage im Ostduell gegen Dynamo Dresden am vergangenen Montag rücken die Abstiegsränge wieder näher. Die Arminia hingegen geht als Tabellenzehnter ohne Sorgen in das Freitagsspiel.

Bielefeld - Aue: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und Erzgebirge Aue findet am heutigen Freitag um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Schüco-Arena in Bielefeld, die 27.300 Zuschauern Platz bietet. Unparteiischer ist Robert Kampka, als weitere Schiedsrichter fungieren Markus Schüller, Nikolai Kimmeyer und Jonas Weickenmeier.

Arminia gegen Aue im TV, Livestream und Liveticker

Das Gastspiel von Erzgebirge Aue in Bielefeld kann nicht im frei empfangbaren Fernsehen gesehen werden. Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle 306 Zweitligapartien gesichert. Beim Pay-TV-Sender habt ihr heute zwei Möglichkeiten, Bielefeld gegen Aue zu verfolgen: Auf Sky Bundesliga 1 läuft die Konferenz, sodass ihr parallel auch das Spiel Regenburg vs. Bochum sehen könnt, auf Sky Bundesliga 2 findet ihr das Einzelspiel mit Kommentator Ulli Potofski. Zudem stellt euch Sky auf SkyGo einen Livestream zur Verfügung.

Auf SPOX habt ihr auch ohne Sky-Abo die Möglichkeit, die Begegnung umfassend zu verfolgen. Der Liveticker informiert euch über alle Highlights aus der Schüco-Arena.

Arminia vs. Erzgebirge: Die vergangenen Duelle

Bisher trafen die Arminen und Aue elfmal aufeinander. Bei fünf Unentschieden und jeweils drei Siegen ist die Bilanz ausgeglichen. Bei Heimspielen haben die Ostwestfalen bisher leicht die Nase vorne.

Datum Heim Ergebnis Gast 27.10.18 Erzgebirge Aue 1:0 Arminia Bielefeld 14.04.18 Arminia Bielefeld 2:0 Erzgebirge Aue 05.11.17 Erzgebirge Aue 1:1 Arminia Bielefeld 05.03.17 Arminia Bielefeld 2:2 Erzgebirge Aue 21.09.16 Erzgebirge Aue 1:1 Arminia Bielefeld

Bielefeld gegen Aue - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Brian Behrendt kehrt bei der Arminia nach Gelbsperre zurück, die Einsätze von Nils Seufert und Joan Edmundsson entscheiden sich kurzfristig. Bei Aue sind keine Änderungen zu erwarten, Steve Breitkreuz, Dennis Kempe und Malcom Cacutalua sind weiterhin nicht einsatzfähig.

Bielefeld: Ortega - Brunner, Börner, Behrendt, Lucoqui - Prietl - Yabo, Weihrauch - Clauss, Klos, Voglsammer

Ortega - Brunner, Börner, Behrendt, Lucoqui - Prietl - Yabo, Weihrauch - Clauss, Klos, Voglsammer Aue: Männel - Kalig, Wydra, Kusic - Rizzuto, Fandrich, Riese, Herrmann - Hochscheidt - Iyoha, Testroet

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Der Vorsprung der Erzgebirgler auf Rang 16 beträgt noch acht Punkte, allzu viele Patzer sollte man sich aber nicht mehr erlauben. Bielefeld steht mit 35 Punkten im Niemandsland der Tabelle und kann die Saison entspannt zu Ende bringen.