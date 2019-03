2. Liga: Union Berlin patzt - Heidenheim und Kiel siegen

Union Berlin hat im Aufstiegsrennen der 2. Liga geschwächelt - Holstein Kiel und der 1. FC Heidenheim haben zumindest den Relegationsplatz wieder im Blick. Die Eisernen verloren in Heidenheim trotz Führung noch 1:2 (1:0), die Kieler ließen Erzgebirge Aue beim 5:1 (2:1) keine Chance.



Heidenheim und Kiel haben 42 Punkte und damit fünf Zähler Rückstand auf Union, das auf dem Relegationsplatz liegt. Nach zwei Niederlagen stoppten die Störche ihren Abwärtstrend und festigten den fünften Platz.

Robert Zulj (22.) hatte die Berliner in Heidenheim in Führung gebracht, ehe in der zweiten Halbzeit Robert Glatzel (48.) und Marc Schnatterer (56.) das Spiel zugunsten der Gastgeber drehten. Damit könnte der Abstand des Tabellendritten auf die direkten Aufstiegsplätzen im Verlauf des 26. Spieltages auf sechs Punkte anwachsen.

Holstein Kiel mit Kantersieg über Aue

Mathias Honsak (6.) und Laszlo Benes (9.) sorgten vor 8666 Zuschauern in Kiel für eine schnelle Führung der Gastgeber. Jan Hochscheidt verkürzte vor der Pause (26.). Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Benes auf 3:1 (54.). Masaya Okugawa (76.) und Aaron Seydel (85.) trafen außerdem.

11.150 Zuschauer erlebten in Heidenheim eine abwechslungsreiche Partie. Die Gastgeber erspielten sich die ersten Chancen, in Führung gingen allerdings die Berliner. Zulj nutzte einen Abpraller aus kurzer Distanz zum 1:0, und es ging durchaus verdient mit diesem Spielstand in die Pause.

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Gastgeber aber zunächst effektiv. Nach einer Ecke glich Glatzel aus, wenig später traf Schnatterer mit seinem neunten Saisontor. Heidenheims Torwart Kevin Müller hielt in Schlussphase den Sieg fest.