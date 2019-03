FC St. Pauli gegen HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-TICKER

Im Hamburger Derby spielt am 25. Spieltag der FC St. Pauli gegen den Hamburger SV. Diese besondere Partie könnt ihr bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC St. Pauli vs. HSV heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Das erste Spiel zwischen den beiden Mannschaften fand am 19.10.1924 statt. Der HSV gewann die Premiere mit 3:1. Insgesamt gehen bislang 59 Siege an den HSV, 19 an den FC St. Pauli.

Vor Beginn: Schiedsrichter des Spiels ist Dr. Felix Brych.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr.

St. Pauli gegen HSV heute im TV und Livestream

Diese Partie wird, wie alle Spiele der 2. Bundesliga, vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Spiel könnt ihr entweder im TV oder im Livestream via Sky Go verfolgen. Die Übertragungen starten um 12.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Hartmut von Kameke

Hartmut von Kameke Kommentator Einzelspiel: Toni Tomic

Toni Tomic Co-Kommentator Einzelspiel: Sergej Barbarez & Ivan Klasnic

Sergej Barbarez & Ivan Klasnic Kommentator Konferenz: Martin Groß

© getty

FC St. Pauli gegen Hamburger SV: Voraussichtliche Aufstellungen

Pauli-Coach Markus Kauczinski stehen nur Henk Veermann (Kreuzbandriss) und Philipp Ziereis (Kreuzbandriss) nicht zur Verfügung.

Der Hamburger SV muss dagegen auf Stamm-Torwart Julian Pollersbeck (Adduktorenverletzung), Josha Vagnoman (Innenbandverletzung), Hee-chan Hwang (Sehnenanriss) und Jairo Samperio (Knieverletzung) verzichten.