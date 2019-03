1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag ist in Liga zwei der 1. FC Köln vor heimischem Publikum gegen Arminia Bielefeld im Einsatz. SPOX füttert euch mit allen Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf bisherige Aufeinandertreffen und die möglichen Aufstellungen beider Teams.

Trotz dreier Siege in Folge wurde Anfang der Woche bekannt, dass das Verhältnis zwischen Klub-Führung, Trainer und Manager beim 1. FC Köln alles andere als harmonisch ist. Einige Medien berichteten gar von einem Abgang des Effzeh-Managers Armin Veh.

In der Liga sitzt der Hamburger SV Tabellenführer Köln mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken. Jeder Punktverlust könnte den direkten Aufstieg ins Bundesliga-Oberhaus gefährden. Auch deshalb ist das heutige Spiel gegen den vermeintlichen Underdog aus Bielefeld von enormer Wichtigkeit.

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld: Anpfiff und Ort

Die Partie 1. FC Köln - Arminia Bielefeld wird um 13 Uhr im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen. Dabei können die Gastgeber auch auf die volle Rückendeckung des zwölften Mannes zählen. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, ist das Rhein-Energie-Stadion für das Heimspiel gegen Bielefeld restlos ausverkauft.

Folgendes Schiedsrichter-Gespann wird das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Arminia Bielefeld leiten:

Schiedsrichter: Marco Fritz

Assistenten: Julius Martenstein, Tobias Endriß

Vierter Offizieller: Tobias Fritsch

1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld live im TV und im Livestream

Übertragen wird die Begegnung zwischen Köln und Bielefeld ausschließlich von Sky. Für die aktuelle Saison 2018/19 besitzt Sky die exklusiven Live-Übertragungsrechte aller Zweitliga-Spiele. Hier ein paar Details zum Einzelspiel FC Köln vs. Arminia Bielefeld:

Live auf Sky Sport Bundesliga 3 (als Einzelspiel)

Kommentator: Jürgen Schmitz

Live-Konferenz mit allen Parallelspielen der 2. Liga auf Sky Sport Bundesliga 2 - Moderator: Peter Hardenacke

Abgesehen von der klassischen TV-Übertragung ist die Partie 1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld auch im Livestream bei Sky zu sehen. Sky streamt die Spiele der 1. und 2. Bundesliga live auf Sky Go.

Nach Spielende haben alle Fans von Arminia Bielefeld und Köln die Möglichkeit, die Highlights des Spiels bei DAZN zu sehen. Nur 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlight-Clips bei DAZN abrufbar. Neben der 2. Bundesliga überträgt DAZN auch Live-Spiele der besten europäischen Ligen (Serie A, Premier League, Primera Division, Ligue 1). Der erste Monat ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot (Fußball, Basketball, Tennis, Baseball uvm.) für nur 9,99€/Monat verfügbar.

1. FC Köln vs. DSC Arminia Bielefeld: Direkte Duelle

Beide Teams standen sich in der Bundesliga am häufigsten gegenüber. Seit 1970 duellierten sich Köln und Bielefeld ganze 24 Mal. In der 2. Bundesliga trafen beide bisher nur fünf Mal aufeinander. Die Gesamtstatistik spricht zwar für den 1. FC Köln, allerdings ist die Arminia nicht weit weg vom Effzeh (15 Siege / 3 Unentschieden / 12 Niederlage).

Ein Überblick aller bisherigen direkten Vergleich des 1. FC Köln und Arminia Bielefeld (nur 2. Liga):

Datum Heim Auswärts Ergebnis 28.09.18 Arminia Bielefeld 1. FC Köln 1:3 05.04.14 1. FC Köln Arminia Bielefeld 2:0 25.10.13 Arminia Bielefeld 1. FC Köln 0:1 17.06.99 1. FC Köln Arminia Bielefeld 3:5 07.12.98 Arminia Bielefeld 1. FC Köln 0:0

1. FC Köln - DSC Arminia Bielefeld: Voraussichtliche Aufstellungen

Nimmt man den am Meniskus operierten Niklas Hauptmann aus, sind alle FC-Spieler für das anstehende Heimspiel gegen Bielefeld einsatzbereit.

Die Kadersituation von Arminia Bielefeld stellt sich deutlich anders dar. Arminia-Trainer Neuhaus muss auf Klewin (Knie-OP), Schütz (Wadenverletzung), Ucar (angeschlagen), Brandy (Knieprobleme), Nöthe (Kreuzbandriss), Quaschner (Knie-OP) und Schipplock (Hüftprobleme) verzichten.

Mögliche Aufstellung - 1. FC Köln: T. Horn - Jorge Meré, L. Sobiech, Czichos - Clemens, Höger, J. Hector - Schaub, Drexler - Modeste, Cordoba

Mögliche Aufstellung - Arminia Bielefeld: Ortega - Clauss, Behrendt, Börner, Hartherz - Prietl - Yabo, Seufert - Edmundsson, Klos, Voglsammer

Wo stehen der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld in der Tabelle?

Der 1. FC Köln hat erst kürzlich die Tabellenführung zurückerobert. Arminia Bielefeld liegt im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Aktuelle Tabellensituation in der 2. Bundesliga: