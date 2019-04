2. Bundesliga: Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Den Abschluss des 27. Spieltags der 2. Bundesliga machen am heutigen Abend Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Alles wissenswerte rund um das Sachsenderby und die Antwort darauf, wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Für Erzgebirge Aue geht es nach der 1:5-Packung in Kiel darum, nicht doch noch einmal in Abstiegsnöte zu geraten. Für Dynamo Dresden sind diese bereits real, nach dem man in der Vorwoche beim Spiel gegen Magdeburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist.

Aue gegen Dresden: Datum, Ort, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen den verfeindeten Rivalen findet am Montagabend um 20.30 Uhr im Erzgebirgsstadion statt. Folgende Schiedsrichter wurden für die aller Voraussicht nach hitzige Partie angesetzt:

Schiedsrichter: Robert Hartmann

Assistenten: Marco Achmüller, Arno Blos

Vierter Offizieller: Wolfgang Haslberger

Erzgebirge vs. Dynamo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Partien der diesjährigen Bundesliga-Saison. So auch die Partie zwischen Aue und Dresden, für die der Sendebeginn um 20 Uhr ist. Der Sender bietet via SkyGo eine Livestream-Option an.

Kommetator: Toni Tomic

Alle, die nicht die Möglichkeit haben, das Spiel am TV-Gerät oder via Livestream zu verfolgen, können die Geschehnisse im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Aue vs. Dresden - die voraussichtlichen Aufstellungen

Aue geht ohne Abwehrspieler Steve Breitkreuz in die Partie. Christian Fiel, Trainer von Dynamo, muss dagegen auf Brian Hamalainen (Reha nach Rückenproblemen), Kapitän Marco Hartmann (Lauftraining nach Oberschenkelproblemen) und Patrick Ebert (muskuläre Probleme im Oberschenkel) verzichten. Außerdem fehlen Niklas Kreuzer und Jannis Nikolaou gesperrt.

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Kusic - Rizzuto, Fandrich, Riese, Herrmann - Hochscheidt - Testroet, Iyoha

Männel - Kalig, Wydra, Kusic - Rizzuto, Fandrich, Riese, Herrmann - Hochscheidt - Testroet, Iyoha Dresden: Schubert - J.Müller, Gonther, Dumic - Wahlqvist, Atik, Ebert, Möschl - Aosman - Kone, Duljevic

Erzgebirge gegen Dynamo - die letzten Duelle

Das Hinspiel in Dresden endete mit 1:1. Riese brachte Erzgebirge zunächst in Führung. Kone gelang jedoch nur zwei Minuten darauf der Ausgleich.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 19.10.2018 Dynamo Dresden Erzgebirge Aue 1:1 2. Bundesliga 06.05.2018 Erzgebirge Aue Dynamo Dresden 0:0 2. Bundesliga 03.12.2017 Dynamo Dresden Erzgebirge Aue 4:0 2. Bundesliga 26.02.2017 Erzgebirge Aue Dynamo Dresden 1:4 2. Bundesliga 18.09.2016 Dynamo Dresden Erzgebirge Aue 0:3

Die Tabelle der 2. Bundesliga

Beide Mannschaften sind im unteren Tabellenmittelfeld anzufinden und befinden sich keineswegs im ruhigen Fahrwasser.