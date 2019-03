Am 24. Spieltag der 2. Liga kommt es heute unter anderem zum Duell zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Bochum. SPOX liefert euch alle Daten zum Spiel wie die Schiedsrichterauswahl, die Aufstellungen und die Top-Torjäger beider Teams. Außerdem verraten wir euch, wer das Spiel wann live zeigt.

Bei Dynamo Dresden hat es unter der Woche einen Trainer-Wechsel gegeben. Maik Walpurgis musste gehen, nun sitzt Vereins-Ikone Christian Fiel, der erst am Donnerstag offiziell vorgestellt wurde, auf der Bank. Schon heute steht Fiel vor seinem ersten Pflichtspiel mit Dynamo Dresden. Dabei trifft er gleich auf seinen Ex-Klub VfL Bochum, wo er zu aktiven Zeiten Publikumsliebling war.

Nicht nur bei Dynamo Dresden kriselt es. Der VfL Bochum hat in den letzten drei Spielen keinen einzigen Punkt geholt. Bochums Cheftrainer Robin Dutt äußerte sich im Vorfeld der Partie klar und deutlich: "Die Fans wollen doch nicht hören, wie wir trainieren und was wir uns vornehmen, sondern wollen sehen, dass wir es umsetzen."

Dynamo Dresden gegen VfL Bochum: Anpfiff und Schiedsrichter

Dynamo Dresden spielt heute im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion. Anstoß gegen Bochum ist um 13.30 Uhr. Diese Schiedsrichter-Konstellation hat die DFL für die Zweitliga-Partie festgelegt:

Schiedsrichter: Michael Bacher

Schiedsrichter-Assistenten: Tobias Fritsch, Johannes Huber

Vierter Offizieller: Roman Potemkin

SG Dynamo Dresden vs. VfL Bochum - Live im TV oder LIVESTREAM?

Eine Live-Übertragung der Begegnung Dynamo Dresden vs. VfL Bochum wird es im Free-TV nicht geben. Stattdessen wird diese Partie live und in voller Länge von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat für die laufende Saison der 2. Bundesliga die exklusiven Live-Übertragungsrechte. Das Spiel läuft in der Konferenz und als Einzelspiel:

Sonntags-Konferenz der 2. Liga - auf Sky Sport Bundesliga 2

Einzelspiel Dynamo Dresden vs. VfL Bochum - auf Sky Sport Bundesliga 4 mit Kommentator Torsten Kunde

Das Einzelspiel und die Konferenz sind bei Sky nicht nur im TV, sondern auch im Livestream zu sehen. Gestreamt werden alle Live-Spiele auf SkyGo.

40 Minuten nach Abpfiff strahlt zudem DAZN alle Highlights des Spiels SG Dynamo Dresden - VfL Bochum aus.

DAZN hat nicht nur Bundesliga-Fußball im Angebot. Auch europäische Top-Ligen, wie beispielsweise die Serie A und Premier League, werden live von DAZN übertragen.

Dynamo Dresden - VfL Bochum: Start-Aufstellungen

Die Gastgeber von Dynamo Dresden haben einige Ausfälle zu beklagen.

Verletzte Spieler bei Dynamo Dresden: Ballas (Außenbandriss im Sprunggelenk), Hamalainen (Rückenblessur), Mar. Hartmann (Faszienverletzung und Teilsehnenriss im rechten Oberschenkel), Kone (Bauchmuskelzerrung)

Ballas (Außenbandriss im Sprunggelenk), Hamalainen (Rückenblessur), Mar. Hartmann (Faszienverletzung und Teilsehnenriss im rechten Oberschenkel), Kone (Bauchmuskelzerrung) Gesperrte Spieler bei Dynamo Dresden: Aosman (5. Gelbe Karte)

Aosman (5. Gelbe Karte) SG Dynamo Dresden - Aufstellung: Schubert - J. Müller, Gonther, Nikolaou - Wahlqvist, Benatelli, Ebert, Burnic - Atik - L. Röser, Duljevic

Der VfL Bochum muss auf Baack (Aufbautraining), Leitsch (Reha nach Muskelverletzung), Bandowski (Aufbautraining) und Ekinicier (Aufbautraining) verzichten. Sofern wieder vollständig genesen, könnte VfL-Trainer Robin Dutt Milos Pantovic nach seinem Kreuzbandriss wieder in den Kader berufen.

VfL Bochum - Aufstellung: Riemann - Gyamerah, Fabian, Hoogland, Danilo - Losilla, Janelt - Zoller, C.-Y. Lee, Weilandt - Hinterseer

Top-Torschützen von SG Dynamo Dresden und VfL Bochum 1848

An Offensiv-Power mangelt es bei beiden Teams nicht. Beide Mannschaften haben je einen hochklassigen Angreifer im Kader, wobei Dynamos Top-Torjäger Moussa Kone aktuell verletzt ausfällt. Der effektivste Stürmer des VfL Bochum, Lukas Hinterseer, ist zweitbester Torschütze der 2. Liga. Gleich hinter Top-Torjäger Simon Terodde vom 1. FC Köln (23 Saison-Tore).

Die Top-Torschützen bei SG Dynamo Dresden:

Spieler Saison-Tore Moussa Kone 9 Aias Aosman 3 Baris Atik 2

Das sind die erfolgreichsten Torjäger des VfL Bochum:

Spieler Saison-Tore Lukas Hinterseer 12 Tom Weilandt 7 Robert Tesche 3

Aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga mit SGD und VfL Bochum

Das aktuelle Tabellen-Bild der 2. Liga vor der Partie Dynamo Dresden vs. VfL Bochum: