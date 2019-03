Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel: 2. Liga heute live im TV, Livestream oder Liveticker

Am 25. Spieltag der 2. Liga kommt es zum Aufeinandertreffen von Darmstadt 98 und Holstein Kiel. Wo das Spiel übertragen wird (TV/Livestream) und wie ihr die Partie sonst noch live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier. Außerdem liefert euch SPOX im Vorfeld alle Spieldaten und die Aufstellungen.

Seit Anfang März hat Darmstadt 98 in Dimitrios Grammozis einen neuen Cheftrainer, der für den sportlichen Umschwung sorgen soll. Das Debüt von Grammozis am vergangenen Sonntag in Bielefeld war allerdings nicht von Erfolg gekrönt (0:1).

Nun steht der 40-Jährige vor seinem ersten Heimspiel. Bei den Darmstädtern ist mit Kiel heute ein Zweitliga-Schwergewicht zu Gast. Der Matchplan von Grammozis gegen Holstein Kiel hört sich einfach an: "Unsere Hauptaufgabe wird es sein, ihnen diese Spielfreude zu nehmen."

Darmstadt 98 vs. Holstein Kiel live: Wer überträgt die Partie im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte für alle Live-Spiele der 2. Liga hat sich in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Auch das Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und Holstein Kiel überträgt Sky live und in voller Länge.

Die Live-Übertragung gilt für TV und Livestream. So sieht die Übertragung der Partie Darmstadt 98 vs. Holstein Kiel im Detail aus:

Anstoß Heim Auswärts Live im TV Livestream 13 Uhr Darmstadt 98 Holstein Kiel Sky Sport Bundesliga 4 Sky Go

Alle Spiele des Tages in der 2. Bundesliga sind auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen.

SV Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel - Highlights und LIVETICKER

Nach Ende der Partie Darmstadt 98 - Holstein Kiel gibt es die ersten Spielszenen auf der Streaming-Plattform DAZN. Schon 40 Minuten nach Abpfiff sind bei DAZN alle Highlights vom Spiel abrufbar. Diese Highlight-Clips werden jeweils 40 Minuten nach Ende jedes Spiels der 1. und 2. Bundesliga gezeigt.

Nach Ende der Partie Darmstadt 98 - Holstein Kiel gibt es die ersten Spielszenen auf der Streaming-Plattform DAZN. Schon 40 Minuten nach Abpfiff sind bei DAZN alle Highlights vom Spiel abrufbar. Diese Highlight-Clips werden jeweils 40 Minuten nach Ende jedes Spiels der 1. und 2. Bundesliga gezeigt.

Das heutige Spiel Darmstadt 98 - Holstein Kiel kann nicht nur via TV oder Livestream mitverfolgt werden, auch ein Liveticker hält euch nach Anpfiff auf dem Laufenden.

Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel: Anstoß und Stadion

Auf dem Spielplan stehen heute insgesamt vier Zweitliga-Duelle. Anpfiff der Partie SV Darmstadt 98 vs. Holstein Kiel ist um 13 Uhr. Diese Begegnung wird im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ausgetragen. Folgendes Schiedsrichter-Gespann ist am Nachmittag für die Leitung des Spiels zuständig:

Schiedsrichter: Benedikt Kempkes

Assistenten: Dominik Jolk, Patrick Kessel

4. Offizieller: Marcel Gasteier

SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel: Mögliche Aufstellungen

Gelb- oder Rot-gesperrte Spieler gibt es für die anstehende Partie nicht. Dafür fallen einige Darmstadt- und Kiel-Akteure verletzungsbedingt aus.

Darmstadt-Coach Grammozis muss auf folgende verletzte Spieler verzichten: Grün (Ödem im Oberschenkelknochen), Sattelmaier (Kreuzbandriss), Moritz (Schulterverletzung), Gündüz (Kreuzbandriss), Platte (Muskelbündelriss).

Auf der Gegenseite muss Holstein-Trainer Walter ohne diese Profis auskommen: Kinsombi (Schienbeinbruch), Schindler (Bänderriss im Sprunggelenk), Seydel (Aufbautraining nach Fersenreizung).

Darmstadt 98 - Aufstellung (voraussichtlich): Heuer Fernandes - Höhn, Wittek, M. Franke, Holland - Palsson, Kempe - Heller, Mehlem, J. Jones - Dursun

Heuer Fernandes - Höhn, Wittek, M. Franke, Holland - Palsson, Kempe - Heller, Mehlem, J. Jones - Dursun Holstein Kiel - Aufstellung (voraussichtlich): Kronholm - Dehm, Schmidt, Wahl, J. van den Bergh - Karazor - Mühling, Benes - J.-S. Lee - Okugawa, Serra

SV Darmstadt 98 und Holstein Kiel in der Tabelle der 2. Bundesliga

Tabellensituation in der 2. Bundesliga: