2. Liga heute live: Alle Spiele der 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Gestern wurden bereits zwei Spiele des 25. Spieltags absolviert. Heute stehen vier weitere Zweitliga-Duelle auf dem Spielplan. Alle Begegnungen des Tages mit den jeweiligen Live-Übertragungen findet ihr hier bei SPOX.

Nach diesem Spieltag geht es auch in der 2. Liga in den Saison-Endspurt. Dann stehen nur noch neun Spieltage aus, bevor die ersten beiden Auf- und Absteiger feststehen.

Von den Teams, die heute im Einsatz sind, machen sich neben Köln Holstein Kiel und der SC Paderborn die größten Aufstiegshoffnungen.

2. Bundesliga - 25. Spieltag: Alle Spiele des Tages im Überblick

Der 1. FC Köln hat die letzten drei Begegnungen allesamt gewonnen. Holt die Mannschaft von Markus Anfang heute den vierten Sieg in Serie? Sicher ist, dass die Gäste aus Bielefeld dagegenhalten werden und sich heute den zweiten Dreier in Folge sichern möchten.

Beim MSV Duisburg ist Abstiegskampf angesagt. Die Mannschaft von Torsten Lieberknecht steht derzeit auf dem 16. Tabellenplatz, der zwar in die Relegation führt, nicht aber den direkten Klassenerhalt bringt. Zu Gast sind die Zebras beim Achtplatzierten der Liga in Regensburg.

Darmstadt 98 empfängt mit Holstein Kiel eines der torgefährlichsten Teams der 2. Bundesliga (44 Saison-Tore). Nur der 1. FC Köln (59 Tore) und der SC Paderborn (54 Tore) haben in dieser Saison mehr Tore als Holstein Kiel erzielt. Die "Lillien" brauchen in jedem Fall einen Sahne-Tag und müssen defensiv stärker auftreten (bisher 41 Gegentore), um etwas Zählbares aus dem Spiel mitnehmen zu können.

Für den SC Paderborn ist der Aufstieg theoretisch noch möglich. Um den Aufstieg praktisch umzusetzen, sind jedoch keine Ausrutscher mehr erlaubt. Heute steht der SC Paderborn gegen Erzgebirge Aue vor einer machbaren, aber nicht zu unterschätzenden Aufgabe. Aue-Mittelfeldspieler Jan Hochscheidt spricht gar von einem "Spektakel"-Spiel und macht die eigenen Fans schonmal heiß auf das Spiel.

Die Übersicht aller heutigen Spiele der 2. Bundesliga:

Anstoß Heim Auswärts 13 Uhr 1. FC Köln Arminia Bielefeld 13 Uhr Jahn Regensburg MSV Duisburg 13 Uhr Darmstadt 98 Holstein Kiel 13 Uhr Erzgebirge Aue SC Paderborn

2. Liga live im TV und im LIVESTREAM: Live-Übertragung aller Partien

Im Free-TV werden keine Live-Spiele der 2. Bundesliga zu sehen sein. Vielmehr ist der Pay-TV-Sender Sky bei allen Samstagsspielen der 2. Liga live vor Ort. Sky überträgt in dieser Saison nicht nur alle Samstagsspiele, sondern auch alle Live-Begegnungen am Freitag, Sonntag und am Montag.

Diese Partien der 2. Bundesliga zeigt Sky heute live und in voller Länge:

Anstoß Heim Auswärts Live im TV Livestream 13 Uhr 1. FC Köln Arminia Bielefeld Sky Sport Bundesliga 3 Sky Go 13 Uhr Darmstadt 98 Holstein Kiel Sky Sport Bundesliga 4 Sky Go 13 Uhr Jahn Regensburg MSV Duisburg Sky Sport Bundesliga 5 Sky Go 13 Uhr Erzgebirge Aue SC Paderborn Sky Sport Bundesliga 6 Sky Go

Spiel-Highlights und LIVETICKER der 2. Bundesliga

Nach Spielende fasst DAZN alle Begegnungen des Tages noch einmal in Form von Highlight-Clips zusammen. Die Highlights aller Spiele der 2. Liga sind bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN abrufbar. Auch die Highlights der 1. Bundesliga stehen kurz nach Abpfiff bei DAZN zur Verfügung. Die DAZN-Testphase ist immer kostenfrei. Danach ist das volle Sportangebot für 9,99€ im Monat verfügbar.

Für alle Fans der 2. Liga, die den Zweitliga-Samstag heute nicht live im TV sehen können, ist der SPOX-Liveticker die optimale Alternative zur TV-Übertragung. Hier geht es zum Liveticker aller Partien der 2. Bundesliga.

2. Bundesliga: Restprogramm des 1. FC Köln

Heute sind drei Teams der 2. Liga im Einsatz, die noch um den Aufstieg mitspielen können. Um den Aufstieg kämpfen unter anderem Köln, Holstein Kiel und der SC Paderborn. Unter den drei genannten Vereinen ist der 1. FC Köln der Verein mit den besten Aufstiegschancen.

Dieses Restprogramm muss der 1. FC Köln bis Saison-Ende noch bestreiten:

Termin Heim Auswärts 09.03.19 1. FC Köln Arminia Bielefeld 17.03.19 MSV Duisburg 1. FC Köln 31.03.19 1. FC Köln Holstein Kiel 07.04.19 FC Heidenheim 1. FC Köln 14.04.19 1. FC Köln Hamburger SV 21.04.19 Dynamo Dresden 1. FC Köln 28.04.19 1. FC Köln Darmstadt 98 05.05.19 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Köln 12.05.19 1. FC Köln Jahn Regensburg 19.05.19 FC Magdeburg 1. FC Köln

Aktuelle Tabellen-Situation in der 2. Liga

