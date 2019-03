2. Liga heute live: Alle Freitagsspiele mit Live-Übertragungen im TV und im LIVESTREAM

Zwei Begegnungen stehen heute Abend zur Eröffnung des 25. Spieltags der 2. Bundesliga auf dem Programm. Wann und wo welche Vereine im Einsatz sind, verrät euch SPOX. Außerdem wird im Folgenden auf alles Wichtige zur Übertragung der heutigen Zweitliga-Spiele eingegangen.

Mit dem VfL Bochum, FC Heidenheim, Union Berlin und dem FC Ingolstadt sind heute Abend insgesamt vier Teams der zweiten Liga im Einsatz. Zwei wollen aufsteigen - zwei nicht absteigen.

Die heutigen Begegnungen der 2. Bundesliga

Anpfiff Heim Auswärts Austragungsort Schiedsrichter-Gespann 18.30 Uhr VfL Bochum FC Heidenheim Vonovia-Ruhrstadion SR: Rohde; LR: Unger, Lechner 4. Off.: Kohn 18.30 Uhr Union Berlin FC Ingolstadt Stadion An der Alten Försterei SR: Dr. Kampka; LR: Weickenmeier, Osmanagic 4. Off.: Paltchikov

2. Liga live im TV/Livestream: Wer zeigt die Freitagsspiele am 25. Spieltag live?

Für die aktuelle Spielzeit der 2. Bundesliga, hat der Pay-TV-Sender Sky alle exklusiven Live-Verwertungsrechte. Das heißt, dass beide Begegnungen des Tages nur bei Sky zu sehen sein werden.

Anstoß Heim Gast Live im TV/Livestream 18.30 Uhr Union Berlin FC Ingolstadt Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Go 18.30 Uhr VfL Bochum FC Heidenheim Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Go

Natürlich überträgt Sky die heutigen Freitagsspiele auch in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1.

2. Bundesliga Highlights und LIVETICKER: Alternativen zu Live-Übertragungen

DAZN verfügt über die Zweit-Verwertungsrechte, also die Verwertung der Spielszenen nach Abpfiff. Bereits 40 Minuten nach Spielende strahlt DAZN die Highlights von den Spielen VfL Bochum vs. FC Heidenheim und Union Berlin vs. FC Ingolstadt aus. DAZN macht seinen Kunden Highlight-Clips nach jedem Spiel der 1. Und 2. Bundesliga zugänglich.

Das DAZN-Testmonat ist immer kostenfrei. Nach der Testphase ist das volle Sportangebot (Basketball, Fußball, Eishockey, American Football, etc.) für lediglich 9,99 Euro im Monat abrufbar.

Eine weitere Alternative zu den Live-Übertragungen bei Sky bietet der Liveticker von SPOX. Mithilfe des Livetickers bleibt ihr jederzeit auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Spieldetails zu VfL Bochum - FC Heidenheim und Union Berlin - FC Ingolstadt.

Top-Torjäger der 2. Liga - Überblick der besten Torschützen

Angeführt wird die Torjägerliste von Simon Terodde. Auf ihn folgt mit Pascal Testroet ein Aue-Angreifer.

Spieler Team Tore Elfmeter S. Terodde Köln 23 4 P. Testroet Aue 13 2 L. Hinterseer Bochum 13 2 J. Córdoba Köln 11 0 P. Klement Paderborn 11 2 R. Glatzel Heidenheim 11 1 M. Grüttner Regensburg 10 0 P. Lasogga Hamburg 10 1 S. Adamyan Regensburg 10 0 J. Serra Kiel 10 1 F. Klos Bielefeld 9 1 D. Keita-Ruel Greuther Fürth 9 1 S. Andersson Union Berlin 9 1 S. Michel Paderborn 9 0 F. Schleusener Sandhausen 9 0

