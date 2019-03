2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag werden die nächsten Spiele des 26. Spieltags der 2. Liga ausgetragen. Der SC Paderborn empfängt den FC Ingolstadt und Arminia Bielefeld tritt im eigenen Stadion gegen den VfL Bochum an. Wo und wann die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen sind, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Sonntagsspiele der 2. Bundesliga am 26. Spieltag versprechen einen Schlagabtausch der Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle: Kann eines der Teams noch einmal oben angreifen? Zudem kann das Schlusslicht aus Ingolstadt wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Die 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird am heutigen Sonntag nicht im Free-TV übertragen. Die zwei Spiele zwischen dem Sc Paderborn und dem FC Infolstadt sowie Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum sind ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky live zu sehen.

Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Sky bietet die Partien auch im Internet via Livestream auf SkyGo an.

Die zweite Liga auch im Liveticker

Neben dem Livestream bietet euch SPOX mit einem ausführlichen Liveticker die Möglichkeit, auch ohne Live-Bild keine Aktion der Spiele zu verpassen.

Arminia Bielfeld gegen VfL Bochum im Westschlager

Arminia Bielefeld (31 Punkte) kann mit einem Sieg gegen den VfL Bochum (34) mit den Bochumern gleichziehen. Mit dem Abstieg haben beide Teams nichts mehr zu tun. Dies gibt beiden Mannschaften die Chance, beim Westschlager befreit aufzuspielen und den Fans ein tolles Fußballspiel zu bieten.

FC Ingolstadt gegen SC Paderborn unter Zugzwang

Der SC Paderborn und der FC Ingolstadt konnten in den vergangenen Wochen nicht überzeugen. Während Paderborn trotz einem Punkt aus den letzten drei Spielen noch immer auf dem 7. Tabellenplatz rangiert, sind die Schanzer aus Ingolstadt durch drei Niderlagen in Folge wieder Schlusslicht der 2. Liga. Dementsprechend groß ist der Druck auf Seiten Ingolstadts vor dem Auftritt in Paderborn. Mit einem Sieg könnte Ingolstadt wieder am MSV Duisburg vorbeiziehen und wäre nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz.

Die 2. Bundesliga: Die Tabelle am 26. Spieltag im Überblick