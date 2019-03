2. Bundesliga heute live: HSV, Darmstadt und Union im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei Wochen Pause steht der 27. Spieltag in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Wo und wann ihr die Partien Bochum- HSV, Union Berlin- SC Paderborn und Darmstadt- Regensburg heute live im TV, Livestream und Liveticker anschauen könnt, erfahrt ihr hier auf SPOX.

Acht Spieltage sind es noch in der 2. Bundesliga. Am heutigen Samstag ist der Tabellenzweite Hamburger SV in Bochum gefordert, während Union Berlin den SC Paderborn empfängt. Zudem trifft heute Nachmittag ab 13:00 Uhr der SV Darmstadt 98 auf Jahn Regensburg.

2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Die Rechte für die 2. Bundesliga hat sich für die komplette Saison der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Daher sind die Begegnungen heute nicht auf einem frei empfangbaren Sender zu sehen. Stattdessen überträgt Sky heute ab 13 Uhr alle drei Spiele live sowohl auf Sky Sport als auch im Livestream auf Sky Go.

Die zweite Bundesliga heute im Liveticker

Die zweite Bundesliga gibt es heute ab 13 Uhr auch hier auf SPOX im Liveticker. So könnt ihr die Spiele Bochum- Hamburg, Union Berlin- Paderborn und Darmstadt- Regensburg alle einzeln verfolgen, zudem gibt es wie gewohnt die Konferenz aller Spiele.

Die 2. Bundesliga: Hamburger SV kämpft um den Aufstieg

Der HSV will direkt zurück in die erste Bundesliga. Allerdings geriet die Mission vor der Länderspielpause etwas ins Stocken. Aus den letzten fünf Partien gab es für den Dino nur sieben Punkte zu holen, wodurch Köln die Tabellenspitze übernehmen konnte und Union Berlin näher herangerückt ist.

Die letzten Spiele des HSV:

Tag Datum Heim Ergebnis Gast Sa 16.02.19 1. FC Heidenheim 2 - 2 Hamburger SV So 24.02.19 SSV Jahn Regensburg 2 - 1 Hamburger SV Mo 04.03.19 Hamburger SV 1 - 0 SpVgg Greuther Fürth So 10.03.19 FC Sankt Pauli 0 - 4 Hamburger SV Sa 16.03.19 Hamburger SV 2 - 3 SV Darmstadt 98

2. Liga heute live: Union im Aufwind

Mit Union Berlin spielt heute ein weiterer Aufstiegskandidat. Gegen den SC Paderborn soll der positive Trend fortgesetzt werden. Auch wenn man gegen Heidenheim zuletzt eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste, haben sich die Berliner auf vier Punkte an den direkten Aufstiegsplatz herangekämpft. Im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei soll heute weiter am Traum des Aufstieges gearbeitet werden.

2. Bundesliga heute live: Regensburg in Darmstadt

Mit einem Paukenschlag hat sich der SC Darmstadt 98 in die zweiwöchige Pause verabschiedet. Mit 3:2 gelang ein sensationeller Auswärtssieg beim Hamburger SV. Nach einem 0:2-Rückstand drehten die Darmstädter das Spiel und gewannen es schließlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch ein Tor von Marvin Mehlem. Regensburg sollte vor dem Spiel heute also gewarnt sein, auch wenn der Jahn derzeit fünf Punkte vor Darmstadt auf Platz acht in der Tabelle liegt.

Die Tabelle der 2. Bundesliga