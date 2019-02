2. Liga: HSV lässt Punkte liegen - Union Berlin neuer Tabellenzweiter

Spitzenreiter Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen erneuten Dämpfer hinnehmen müssen. Durch ihr drittes Auswärtsspiel in Serie ohne Sieg mit 2:2 (1:1) beim 1. FC Heidenheim haben die Hanseaten aber dennoch fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz drei.

Köln fiel einen Tag nach seiner 2:3 (1:0)-Pleite beim SC Paderborn hinter Union Berlin zurück, das durch ein 3:2 (1:1) beim Schlusslicht MSV Duisburg den zweiten Aufstiegsplatz eroberte.

Die gleiche Chance ungenutzt ließ neben Heidenheim auch der FC St. Pauli. Der HSV-Lokalrivale musste gegen Erzgebirge Aue eine schmerzhafte 1:2 (1:1)-Heimniederlage quittieren.

Im Tabellenkeller gelang dem FC Ingolstadt unterdessen ein Befreiungsschlag. Die Schanzer siegten gegen den VfL Bochum 2:1 (2:0) und verließen zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze.

St. Pauli rutscht nach Pleite ab

Hamburg geriet in Heidenheim durch Nicklas Dorsch und Robert Glatzel (54.) zweimal in Rückstand. Berkay Özcan (31.) und Torjäger Pierre-Michel Lasogga retteten den Gästen wenigsten einen Punkt. Heidenheim hielt durch sein achtes Spiel in Folge weiter Kontakt zur Aufstiegszone.

In Duisburg brachte Robert Zulj (11.) Union in Führung, doch Havard Nielsen (45.) und Lukas Fröde (56.) drehten mit ihren Toren zwischenzeitlich die Begegnung. Marcel Hartel (64.) und Sebastian Andersson (89.) bescherten dem Favoriten aber drei wichtige Punkte.

St. Pauli rutschte durch seine zweite Niederlage in Folge auf den sechsten Platz ab. Christopher Buchtmann sorgte zwar für die Führung der Hamburger (11.), Jan Hochscheidt drehte mit einem Doppelpack die Partie (29. und 49.). Aue verschaffte sich durch den Erfolg Luft im Abstiegskampf.

Ingolstadt feierte gegen Bochum seinen dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen. Matchwinner der Bayern war Sonny Kittel mit einem Doppelpack vor der Pause (31. und 38.). Vitaly Janelt (72.) gelang nur noch das Anschlusstor für die Bochumer.