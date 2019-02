Abstiegskampf in Liga zwei: Siege für den MSV und Magdeburg

Der MSV Duisburg und Aufsteiger FC Magdeburg waren am Freitag die großen Gewinner im Abstiegskampf der 2. Liga. Duisburg gewann nach zuvor fünf Niederlagen in Folge das Kellerduell gegen Darmstadt 98 3:2 (2:0) und kletterte durch seinen ersten Ligasieg im neuen Jahr zunächst mal vom letzten auf den 16. Rang. Magdeburg verbuchte mit 1:0 (0:0) beim direkten Konkurrenten FC Ingolstadt seinen zweiten Sieg nach der Winterpause und verbesserte sich auf Platz 15.

Ex-Kapitän Kevin Wolze (8.), der in der Winterpause von Fortuna Düsseldorf ausgeliehene Havard Nielsen (25.) mit seinem zweiten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber und Stanislaw Iljutschenko (59.) machten den erst vierten Saisonsieg der Meidericher perfekt. Sören Bertram (73.) und HSV-Leihgabe Christoph Moritz (88.) verkürzten für die Hessen.

Darmstadt konnte vor 11.230 Zuschauern zu keinem Zeitpunkt an seine Leistung vom 2:1-Sieg gegen Aufstiegsaspirant St. Pauli am vergangenen Dienstag anknüpfen und verpasste durch seine erste Niederlage nach der Winterpause den Sprung ins gesicherte Mittelfeld.

Das Team von Coach Dirk Schuster ließ den Ball zwar gut gelaufen, aber vor dem Sechszehner des MSV waren die Gäste zumeist mit ihrem Latein am Ende. Duisburg stand seinerseits nicht nur defensiv gut, sondern war auch in der Offensive äußerst effektiv. Am Ende war der zweite Heimsieg des MSV in dieser Spielzeit trotz Zitterns durchaus verdient.

2. Liga: Der Teamcheck vor dem Rückrunden-Auftakt 1/19 Die Mannschaften der 2. Bundesliga bekamen im Winter fünf Wochen Pause und die Klubs konnten sich für die Rückrunde personell verstärken und intensiv vorbereiten. Am 29. Januar startet die Liga mit dem 19. Spieltag wieder voll durch und SPOX bietet euch © getty 2/19 FC INGOLSTADT: Der Kader des Tabellen-Schlusslichts wurde korrigiert. Kapitän Matip wurde ausgemustert, neue Akteure wie Tschauner und Mavraj wurden verpflichtet. Träsch ist wieder fit. Es besteht Hoffnung auf mehr Stabilität und den Klassenerhalt. © getty 3/19 FC MAGDEBURG: In den ersten Wochen muss die Mannschaft von Michael Oenning gegen direkte Abstiegskonkurrenten ran. Das Problem: Die Neuzugänge, darunter Keeper Loria und Ex-Bayer Kirchhoff, haben Startelfchancen, aber ihnen fehlt aber Spielpraxis. © getty 4/19 MSV DUISBURG: Um den Klassenerhalt zu wahren hat Torsten Liebknecht einen neuen Spielerrat und einen neuen Kapitän ernannt. Zudem sollen die Neuzugänge Wiedwald (Tor), Baffoe (Innenverteidigung) und Nielsen (Sturm) dem Team gegen den Abstieg helfen. © getty 5/19 SV SANDHAUSEN: Die Vorbereitung verlief für Sandhausen durchwachsen, das Programm sieht Duelle mit direkten Konkurrenten vor. Neuzugang Diekmeier, sowie die Genesung von Knipping machen jedoch Hoffnung auf den ersten Sieg seit dem 19. Oktober 2018. © getty 6/19 ARMINIA BIELEFELD: Uwe Neuhaus ist mit der Vorbereitung zufrieden, ist aber noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Neuzugang Yabo und Rückkehrer Edmundsson sollen helfen. Die Umstellung auf ein 4-3-3 ist aber noch nicht ganz abgeschlossen. © getty 7/19 SV DARMSTADT 98: Der überraschende Abgang von Kapitän Sulu wiegt schwer. Ein Ersatz wurde bislang noch nicht gefunden. Der Verpflichtung des isländischen Nationalspielers Palsson macht dagegen Hoffnung auf eine defensiv stärkere Doppel-Sechs. © getty 8/19 ERZGEBIRGE AUE: In Aue herrschte rege Transferaktivität. Während Rapp und Härtel gingen, konnten Käuper und Samson verpflichtet werden. Der Kern der Mannschaft wurde beibehalten und im Winter konnten alle Tests gewonnen werden. © getty 9/19 SPVGG GREUTER FÜRTH: Intensive Arbeit an einer stabileren Defensive und Neuzugänge im zentralen Mittelfeld (Seguin und Sarpei) sollen mehr Stabilität bieten. Anhand von Geschlossenheit und schnellem Umschaltspiel soll die Rückrunde angegangen werden. © getty 10/19 DYNAMO DRESDEN: Trainer Maik Walpurgis ließ das 4-4-2 weiter einstudieren. Nach der Begnadigung von Aosman und Heise, sowie vielversprechenden Leistungen von Atik spricht vieles für einen Platz im gesicherten Tabellen-Mittelfeld. © getty 11/19 JAHN REGENSBURG: Der Kader wurde verschlankt und die Urgesteine Hein und Nachreiner sind nach langer Verletzungspause wieder fit und bieten mehr defensive Alternativen. In Regensburg ist man bereit für eine erfolgreiche Rückrunde. © getty 12/19 VFL BOCHUM: Der Kader ist durch die Neuen Baumgartner und Zoller breiter aufgestellt und mit Eisfeld, Maier und Pantovic kehren wichtige Spieler zurück. Besorgniserregend ist jedoch die sieglose Bilanz nach allen Tests während der Vorbereitung. © getty 13/19 SC PADERBORN: Das Team von Trainer Steffen Baumgart ist eingespielt und blickt auf die oberen Tabellenplätze. Zudem konnte die bereits überzeugende Offensive durch die Neuzugänge Shelton und Kamara verstärkt werden. © getty 14/19 FC HEIDENHEIM: Die Mannschaft schielt auf die beste Saison der Klubgeschichte. Mit 30 Punkten aus 18 Spielen wurde bereits der Rekord eingestellt. Die Vorbereitung verlief ebenfalls nach Plan. Einziger Wermutstropfen: Griesbecks doppelter Bänderriss. © getty 15/19 HOLSTEIN KIEL: Der Ausfall von Kapitän Kinsombi (Schienbeinbruch) ist besonders bitter. Dazu kommen die Ausfälle von Meffert und Lee zum Rückrundenauftakt. Tabellarisch steht Kiel vor einer sorgenfreien Restsaison, nicht mehr, nicht weniger. © getty 16/19 UNION BERLIN: Entscheidend wird für Union der Start mit Topspielen gegen Köln und St. Pauli. Die Neuzugänge Rapp und Mané sollen dem Team mehr Balance zwischen Offensive und Defensive geben – auch wenn die Defensive bereits Ligabestwert vorzuweisen hat. © getty 17/19 FC ST. PAULI: Neuzugang Alex Meier stellte seine Klasse mit zwei Testspieltreffern bereits unter Beweis. Sein Können wird durch die Langzeitausfälle von Veerman und Ziereis besonders gefragt sein, um Platz drei nicht mehr aus der Hand zu geben. © getty 18/19 1. FC KÖLN: Der bereits starke Kader wurde durch Kainz und Geis weiter verstärkt, Cordoba wirkt dynamischer denn je. Mit einem Spaziergang in die Bundesliga sollte dennoch niemand rechnen. Das Verletzungspech im Winter könnte schwerwiegend sein. © getty 19/19 HAMBURGER SV: Der HSV hat den Aufstieg selbst in der Hand. Neuling Özcan könnte zum Trumpf werden und Jung ist nach Knorpelschaden zurück. Hwang kehrte jedoch verletzt vom Asien-Cup zurück und fällt mehrere Wochen aus. Es steht ein harter Kampf bevor

Magdeburg startet Siegesserie

Mit dem zweiten Sieg binnen vier Tagen vergrößerte der FCM mit 17 Punkten den Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge um Schlusslicht Ingolstadt auf vier Punkte.

Passend zum tristen Bild in der Tabelle boten beide Mannschaften vor 8216 Zuschauern fußballerische Magerkost: Das Spiel fand überwiegend zwischen den Strafräumen statt. Zwar war insbesondere Ingolstadt bemüht, gefährliche Torszenen wie in der zwölften Minute, als Christian Träsch freistehend aus rund zwölf Metern vergab, sprangen jedoch selten heraus.

Im Gegenzug hatten die Schanzer Glück, dass kurz vor einem Kopfballtreffer der Magdeburger durch Winterzugang Steven Lewerenz sein Teamkollege Felix Lohkemper hauchdünn im Abseits stand (13.).

Erst nach rund einer Stunde wurde die Partie munterer. Beide Mannschaften vergaben beste Gelegenheiten, bis Joker Türpitz stach.