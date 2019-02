3. Liga: VfL Osnabrück gegen Hallescher FC heute im LIVETICKER und LIVESTREAM

Am 25. Spieltag der 3. Liga duellieren sich der VfL Osnabrück und der Hallesche FC. Bei SPOX erfahrt ihr, wann und wo die Partie ausgetragen wird. Darüber hinaus gibt es hier alle Infos zur Live-Übertragung.

Heute trifft der Erstplatzierte VfL Osnabrück auf den Viertplatzierten Hallescher FC. Das Spitzenspiel der 3. Liga ist ein Duell auf Augenhöhe und wird sehr wahrscheinlich dementsprechend eng ausfallen. Dabei gehen die Profis des VfL Osnabrück wohl als leichter Favorit in das Spiel gegen Halle. Auch die Buchmacher sehen einen leichten Vorteil auf Seiten des Tabellenersten der 3. Liga.

Osnabrücks Top-Torjäger haben seit längerem Ladehemmung vor dem Tor. Die Torflaute der VfL-Stürmer Marcos Alvarez (neun Tore) und Marc Heider hält nunmehr bereits seit Dezember 2018 an. Möchte der Tabellenerste heute drei Punkte gegen Halle einfahren, müssen die VfL-Stürmer treffsicher auftreten. Schließlich stellt Halle mit nur 19 Gegentoren die stärkste Abwehrreihe der Liga.

© getty

VfL Osnabrück vs. Hallescher FC: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Mit Anpfiff um 14 Uhr empfängt der VfL Osnabrück den Halleschen FC an der heimischen Bremer Brücke in Osnabrück, die mit einer Zuschauerkapazität von 16.667 Plätzen ausgestattet ist. Davon wurden bisher nur rund 7500 Tickets verkauft.

Folgendes Schiedsrichter-Gespann wird die Leitung der Partie am heutigen Samstag übernehmen:

Schiedsrichter: Thorben Siewer

Assistenten: Fabian Maibaum, Jörn Schäfer

Osnabrück gegen Halle heute live: Livestream und Liveticker

Bis auf zwei Samstagsspiele, die live in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt werden, sind heute alle Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport zu sehen. Auch die Partie zwischen Osnabrück und dem Halleschen FC wird heute ab 14 Uhr bei MagentaSport übertragen.

MagentaSport ist ein Live-Sport-Paket der Telekom, das für ein vielfältiges Live-Sportangebot steht (unter anderem UEFA Champions League, DEL, BBL). Alle Telekom-Kunden erhalten das MagentaSport-Paket in den ersten zwölf Monaten für 9,95€ monatlich.

Natürlich ist jedes Drittliga-Spiel, genauso wie jede Partie der 1. und 2. Bundesliga, im Liveticker verfolgbar. Auch die Begegnung VfL Osnabrück vs. Hallescher FC könnt ihr im Liveticker bei SPOX mitverfolgen.

VfL Osnabrück - Hallescher FC - Die Aufstellungen am 25. Spieltag

VfL-Trainer Daniel Thioune muss das Trio Pulido (Gelbsperre) - Agu (Schulterverletzung) - Blacha (Gelbsperre) für das anstehende Gipfeltreffen gegen Halle ersetzen. Das Sturm-Duo Heider-Alvarez hingegen, dürfte heute wie erwartet in der Startelf stehen. Marc Heider weiß, wie er und sein Sturmkollege Alvarez die Ladehemmungen vor dem Tor loswerden: "Manchmal hat man so kleine Phasen und da arbeiten wir uns jetzt wieder raus und fangen im nächsten Spiel bei null wieder an und dann hauen wir nächstes Mal die Dinger wieder rein."

Aufstellung VfL Osnabrück (voraussichtlich): N.-J. Körber - Renneke, Susac, Trapp, Engel - U. Taffertshofer, Danneberg - Heider, Alvarez, Ouahim - Girth

Der Hallesche FC muss die Auswärtsreise nach Osnabrück ohne zwei Spieler antreten. Beide Spieler sind aufgrund von Verletzungen nicht einsatzbereit. Bei beiden handelt es sich um Abwehrspieler. Der eine ist Erik Henschel (Bänderanriss im Sprunggelenk), der andere ist Sebastian Mai (Innenbandanriss im Knie).

Aufstellung Hallescher FC (voraussichtlich): K. Eisele - Lindenhahn, Heyer, Landgraf - Ajani, Jopek, Washausen, Manu - Bahn - Sohm, Fetsch

VfL Osnabrück und Hallescher FC: 3. Liga - Aktuelle Tabelle

Tabellensituation Liga Drei: