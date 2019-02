SC Paderborn gegen den 1. FC Köln heute live: 2. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag, den 15. Februar, treffen am 22. Spieltag der 2. Bundesliga der SC Paderborn und der 1. FC Köln aufeinander. Alles was ihr über die Partie wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Der 1. FC Köln könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter, Hamburger SV, heranrücken, der am Samstag beim 1. FC Heidenheim gastiert. Zudem haben die Kölner nach dem Spielausfall gegen Aue noch immer ein Spiel weniger auf dem Konto. Die Vorzeichen für einen Dreier stehen gut, denn am vergangenen Spieltag fuhren die Geißböcke einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den direkten Verfolger St. Pauli ein.

Paderborn hingegen steht nach dem 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum am 21. Spieltag auf dem siebten Tabellenplatz mit nur drei Punkten Rückstand auf Rang drei.

SC Paderborn - 1. FC Köln: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Köln beginnt am heutigen Freitag um 18.30 Uhr. Austragungsort ist die Benteler-Arena in Paderborn, welche eine Kapazität von 15.000 Plätzen hat.

SC Paderborn gegen den 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die kompletten Rechte an der 2. Liga gesichert. Neben dem Einzelspiel bietet Sky eine Konferenz und einen Livestream über SkyGo an.

Falls ihr kein Sky-Abo habt, könnt ihr die Partie im ausführlichen Liveticker verfolgen.

1. FC Köln: Modeste spielberechtigt

Anthony Modeste darf wieder für den 1. FC Köln auflaufen und könnte sein Comeback gegen den SC Paderborn geben. Die FIFA erteilte am vergangenen Donnerstag, den 14. Februar, offiziell die Spielgenehmigung. "Der chinesische Fußballverband hat Tony mit Zustimmung von seinem ehemaligen Club Tianjin Tianhai die Freigabe erteilt. Damit einher geht die Spielberechtigung für Tony. Diese Entwicklung freut uns sehr", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Der französische Stürmer war seit seiner Rückkehr im vergangenen November zum Zuschauen verdonnert. Denn die FIFA war der Meinung, dass die Kündigung Modestes bei seinem vorherigen Klub, Tianjin Quanjian, trotz ausstehender Gehaltszahlungen "ohne triftigen Grund" erfolgt sei. Deshalb verweigerte die FIFA bis dahin die Erteilung der Spielgenehmigung für Modeste.

Modeste: Leistungsdaten beim 1. FC Köln

Saison Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen 15/16 1. Bundesliga 34 15 3 15/16 DFB Pokal 3 3 - 16/17 1. Bundesliga 34 25 3 16/17 DFB Pokal 2 2 - Gesamt - 73 45 6

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag