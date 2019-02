RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim am Montag im TV, Livestream und Ticker

Die Begegnung RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim setzt am Montag den Schlusspunkt des 23. Spieltags der Bundesliga. Wir liefern euch die voraussichtlichen Aufstellungen und zeigen euch, wer das Topspiel live im TV überträgt.

Während die TSG Hoffenheim bemüht ist, in den kommenden Spielen langsam wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden (zuletzt zwei Unentschieden und ein Sieg), beschäftigt sich der RB Leipzig schon mit möglichen Verstärkungen für die nächste Saison.

Nachdem Hoffenheims aktueller Trainer Julian Nagelsmann bereits einen im Sommer gültigen Vertrag bei den Roten Bullen unterschrieben hat, macht RB Leipzig offenbar bei einem weiteren TSG-Akteur Ernst. Der jetzige Hoffenheim-Angreifer Joelinton soll als möglicher Timo-Werner-Ersatz im Visier von RB-Sportdirektor Rangnick sein.

RB Leipzig vs. TSG 1899 Hoffenheim live: Live im TV und im LIVESTREAM

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim - Spieldaten

Die letzte Partie am 23. Spieltag der Bundesliga zwischen RB Leipzig und TSG Hoffenheim wird am Montag um 20.30 Uhr angepfiffen. Folgendes Schiedsrichter-Gespann wurde für die Begegnung in Leipzig angesetzt:

Schiedsrichter: Felix Brych

Assistenten: Mark Borsch, Stefan Lupp

Vierter Offizieller: Lasse Koslowski

Austragungsort des Bundesliga-Topspiels ist die Red Bull Arena in Leipzig. Hier ein paar Fakten zur Arena:

Stadion-Name: Red Bull Arena seit Juli 2010

Red Bull Arena seit Juli 2010 Heimspielstätte: seit Saison 2010/11

seit Saison 2010/11 Dezember 2016: Red Bull kauft das Zentralstadion

Red Bull kauft das Zentralstadion Zuschauerkapazität (Stand 2015): 42.959 Plätze

42.959 Plätze Zuschauerrekord: 43.348 Zuschauer

43.348 Zuschauer Geplanter Stadionausbau: Erweiterung auf 57.000 Plätze

Aufstellungen RasenBallsport Leipzig - TSG Hoffenheim

Nach Innenbanddehnung ist der Einsatz von Emil Forsberg fraglich. Eine gute Nachricht aus Sicht von Leipzig ist, dass der Schwede gestern wieder mit der Mannschaft trainiert hat. Die Langzeitverletzten Haidara, Upamecano und Smith Rowe sind weiterhin nicht im Kader, während Konrad Laimer nach Gelbsperre zurück ins Team kommt.

Auch bei der TSG Hoffenheim ist ein Gelb-gesperrter Spieler (Florian Grillitsch) wieder im Aufgebot für das Spiel in Leipzig. Sein Auftritt von Beginn an ist zudem sehr wahrscheinlich.

Diese Spieler könnten am Montag jeweils in der Startelf stehen:

Voraussichtliche Aufstellung RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - Demme, Adams - Sabitzer, Laimer - Poulsen, Werner

RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim - Die direkten Duelle

Da beide Vereine auf eine ziemlich junge Vereinsgeschichte zurückblicken, fällt die Zahl ihrer gegenseitigen Duelle auch dementsprechend dürftig aus. Die Bilanz bisheriger Bundesliga-Duelle ist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf jeder Seite sehr ausgeglichen.

Das sind die Ergebnisse der fünf direkten Aufeinandertreffen:

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 31.10.2018 DFB-Pokal RB Leipzig TSG Hoffenheim 2:0 29.09.2018 Bundesliga TSG Hoffenheim RB Leipzig 1:2 21.04.2018 Bundesliga RB Leipzig TSG Hoffenheim 2:5 02.12.2017 Bundesliga TSG Hoffenheim RB Leipzig 4:0 28.01.2017 Bundesliga RB Leipzig TSG Hoffenheim 2:1 28.08.2016 Bundesliga TSG Hoffenheim RB Leipzig 2:2

Aktuelle Tabelle der Bundesliga am 23. Spieltag

