2. Liga live - Heidenheim empfängt den HSV: Wo und wann wird die Partie live im TV übertragen?

Am heutigen Samstag duellieren sich der Tabellenerste Hamburger SV und der Tabellenvierte FC Heidenheim. Das Zweitliga-Duell wird nicht im Free-TV übertragen. SPOX zeigt euch wo und wann ihr das Spiel Heidenheim vs. HSV im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Die Favoritenrollen sind beim Spiel des FC Heidenheim gegen den HSV klar verteilt. Der Hamburger SV geht heute als Favorit in die Partie. Für Hamburg geht es um die Festigung des ersten Tabellenplatzes in der 2. Liga. Aber auch der 1. FC Heidenheim schielt in Richtung Tabellenspitze. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Frank Schmidt bis auf drei Punkte an den HSV herankommen.

Heidenheim gegen HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Dafür können sich alle Sky-Kunden freuen. Denn der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven TV-Rechte und überträgt das Spiel live. Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr. Die Übertragung beginnt schon um 12.30 Uhr.

Highlights, Hintergründe und Interviews aus der 2. Liga findet ihr auch auf DAZN.

Heidenheim gegen Hamburg - Voraussichtliche Aufstellungen

So werden die beiden Mannschaften heute Nachmittag aller Voraussicht nach auflaufen:

Aufstellung des 1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, Beermann, Mainka, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck, Andrich - Dovedan - Glatzel - Thomalla

Aufstellung des Hamburger SV: Pollersbeck - Jung, Bates, van Drongelen, Vagnoman - Mangala - Narey, Holtby, B. Özcan, Jatta - Lasogga

Die Tabelle der 2. Liga: