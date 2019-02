1. FC Köln - SV Sandhausen heute im TV, Livestream und Liveticker

Der heutige Samstag bringt spannende Zweitliga-Duelle. Unter anderem trifft der 1. FC Köln am 23. Spieltag auf den SV Sandhausen. SPOX gibt euch die Rundum-Infos zu diesem Duell, zur Live-Übertragung des Spiels im TV und liefert den Überblick aller heutigen Spiele der 2. Liga.

Im Moment bangt der 1. FC Köln um den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Der eigentlich fest eingeplante Bundesliga-Aufstieg ist zwar noch in Reichweite. Trotzdem ist die zuletzt fehlende Konstanz ein Problem in den Reihen der Geißböcke. Köln-Geschäftsführer Armin Veh kann mit den Leistungen der letzten Spiele nicht zufrieden sein. Auch er fordert: "Wir müssen endlich mal wieder über 90 Minuten unsere Qualität auf den Platz bringen!"

Während die Kölner vom Wiederaufstieg träumen, wird die Sorge des SV Sandhausen um den Verbleib in der Liga immer größer. Letzte Woche konnten die Sandhäuser nur einen Punkt aus dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt mitnehmen. Die Enttäuschung seitens des SV Sandhausens war wegen eines nicht berechtigten Elfmeters für Darmstadt umso größer.

1. FC Köln vs. SV Sandhausen: Übertragung im Fernsehen, Livestream und Liveticker

Mit Anpfiff um 13 Uhr empfängt der 1. FC Köln im RheinEnergieSTADION den SV Sandhausen. Diese vier Unparteiischen leiten die Partie:

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Linienrichter: Christian Bandurski und Arno Blos

Vierter Offizieller: Bastian Börner

Das Spiel 1. FC FC Köln vs. SV Sandhausen läuft im TV bei Sky Sport Bundesliga 3 oder im Livestream bei SkyGo.

Kommentator: Jürgen Schmitz

DAZN zeigt die Partie Köln - Sandhausen zwar nicht in voller Länge. Dafür liefert der Streaminganbieter DAZN bereits 40 Minuten nach Spielende alle Highlights des Spiels.

Für diejenigen, die noch nicht bei DAZN sind, ist der Testmonat immer kostenfrei. Danach gibt es das volle Sportangebot - mit Bundesliga, Champions League, Europa League, Premier League uvm. - für nur 9,99€ im Monat.

Neben den Live-Übertragungen im TV und via Livestream, bleiben alle Zweitliga-Fans mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden.

FC Köln und SV Sandhausen - Die Top-Torjäger

Im Angriff des 1. FC Köln ist Simon Terodde momentan der Mann der Stunde. Der Ex-Spieler des VfL Bochum und VfB Stuttgart trifft in dieser Saison wie er will.

© getty

Das sind die besten Torschützen des Effzeh:

Top-Torjäger Tore Elfemeter S. Terodde 23 4 J. Córdoba 11 0 D. Drexler 4 0 J. Hector 3 0 C. Clemens 2 0

Tore sind in dieser Saison beim SV Sandhausen Mangelware. Die Torausbeute ist vielleicht nicht die Hauptursache für den schlechten Tabellenplatz, aber sicherlich eine nicht zu unterschätzende.

Die effektivsten Sandhausen-Spieler haben zusammen weniger Tore geschossen als Kölns Terodde alleine:

Top-Torjäger Tore Elfmeter F. Schleusener 9 0 A. Wooten 7 2 P. Förster 2 0 P. Klingmann 2 0 K. Behrens 1 0

FC Köln gegen Sandhausen: Voraussichtliche Aufstellungen

Den Kölnern fehlt Brady Scott (verletzt), Rafael Czichos (gelb-gesperrt) und Niklas Hauptmann (verletzt).

Aufstellung beim 1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, L. Sobiech, Jorge Meré, J. Hector - Geis, Höger - Risse, Drexler - Cordoba, Terodde

Beim SV Sandhausen fallen Rossipal, Daghfous und Jansen verletzungsbedingt aus.

Aufstellung beim SV Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Knipping, S. Dieckmann - Linsmayer, Karl - Gislason, P. Förster, K. Behrens - Wooten

23. Spieltag der 2. Liga: Wer spielt heute außer Köln und Sandhausen?

Drei Parallelspiele werden in der 2. Liga angepfiffen. Das sind alle Samstagsspiele in der Übersicht:

Anpfiff Heim Auswärts Live-Übertragung 13.00 Uhr St. Pauli FC Ingolstadt Sky Sport Bundesliga 4 13.00 Uhr VfL Bochum Holstein Kiel Sky Sport Bundesliga 5 13.00 Uhr SV Darmstadt 98 Dynamo Dresden Sky Sport Bundesliga 6

Alle Live-Spiele der 2. Liga überträgt Sky auch in der Konferenz bei Sky Sport Bundesliga 2.

Tabelle der 2. Liga mit 1. FC Köln und SV Sandhausen

Aktuelle Tabelle in Liga Zwei: