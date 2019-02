Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg heute live im Liveticker & Live im TV

Am 22. Spieltag der 2. Liga trifft Dynamo Dresden auf Jahn Regensburg. SPOX liefert euch Hintergründe zum Spiel. Außerdem verraten wir euch, wie ihr die Partie live im Fernsehen oder per Liveticker verfolgen könnt.

Bei den Dresdnern ist ein Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz unwahrscheinlich. Beim Jahn Regensburg geht es in der Tabelle punktemäßig nicht nach oben, aber auch nicht nach unten.

Dafür will Regensburg-Coach Beierlorzer gegen Dresden den schwachen Rückrunden-Start wegspielen Der Trainer des SSV Jahn Regensburg ist für das Spiel in Sachsen positiv gestimmt: "Man hat gemerkt, dass die Mannschaft, daran arbeiten möchte, das wiedergutzumachen, was wir die letzten zwei Spiele nicht so gut gemacht haben. Das ist genau der richtige Weg.

2. Liga live - Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg im TV und Liveticker

Heute Nachmittag ist der Jahn Regensburg zu Gast bei Dynamo Dresden. Im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion rollt der Ball ab 13.30 Uhr.

Das Spiel wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Um die Live-Übertragung kümmert sich stattdessen der Pay-TV-Sender Sky. Sky hat sich für diese Saison alle exklusiven Live-Übertragungsrechte für Liga zwei gesichert.

Dafür liefert DAZN alle Highlight-Clips der 1. und 2. Bundesliga. Die Highlights sind schon 40 Minuten nach Spielende bei der Streaming-Plattform DAZN abrufbar.

DAZN zeigt nicht nur Bundesliga-Highlight-Clips. Das Streaming-Portal bietet seinen Kunden Top-Fußball aus ganz Europa. Egal ob Spanien (Primera Divison), Italien (Serie A) oder England (Premier League).

Wem die Live-Übetragungen und Spiel-Zusammenfassungen nicht reichen, kann das Spiel Dynamo Dresden vs. Jahn Regensburg im SPOX-Liveticker verfolgen.

SG Dynamo Dresden vs. SSV Jahn Regensburg: Letzte Begegnungen

2. Liga: Übersicht Bisheriger Duelle

Liga Datum Heim-Team Auswärts-Team Ergebnis 2 Liga 14.09.2018 Regensburg Dresden 0 : 2 2. Liga 18.02.2018 Dresden Regensburg 1 : 0 2. Liga 17.09.2017 Regensburg Dresden 0 : 2 2. Liga 19.05.2013 Dresden Regensburg 3 : 1 2. Liga 30.11.2012 Regensburg Dresden 0 : 0

Dresden gegen Regensburg: Team-Aufstellungen am 22. Spieltag

Dynamo Dresden voraussichtlich: Schubert - J. Müller, Mar. Hartmann, Gonther, Hamalainen - Berko, Nikolaou, Benatelli, Atik - Atilgan, Koné

Jahn Regensburg voraussichtlich: Pentke - Hein, Sörensen, Correia, Föhrenbach - Geipl, Thalhammer - George, Adamyan - Grüttner, Al Ghaddioui