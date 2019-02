3. Liga heute live: Würzburg-Rostock und Zwickau-Jena im Livestream und Live-Ticker

Das erste Spiel des 24. Spieltags der 3. Liga wurde bereits am Freitag gespielt. Am Samstag wurden dann weitere sechs Partien ausgetragen. SPOX zeigt euch, welche 3.-Liga-Begegnungen am Sonntag ausstehen und wie ihr die Spiele im Livestream, im Liveticker oder im Free-TV verfolgen könnt.

Sieben von zehn Spielen des aktuellen Spieltags sind absolviert. Heute stehen die beiden vorletzten Begegnungen des 24. Spieltags auf dem Programm. Die letzte Partie ist für Montagabend angesetzt.

Im ersten Spiel des Tages empfangen die Würzburger Kickers in der heimischen flyeralarm Arena Hansa Rostock. Angestoßen wird um 13 Uhr. Die vorletzte Partie des Spieltags wird in Zwickau ausgetragen. Dort empfängt der FSV Zwickau den FC Carl Zeiss Jena. Anpfiff des Ost-Derbys ist um 14 Uhr.

3. Liga - 24. Spieltag: Heute noch zwei Live-Spiele im TV

Sowohl das Duell Würzburg vs. Rostock als auch die Begegnung zwischen Zwickau und Jena werden nicht im im Free-TV gezeigt. Für jeden 3.-Liga-Spieltag werden jeweils drei ausgewählte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Da am Samstag bereits drei Samstagsspiele live von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen wurden, sind keine weiteren Live-Spiele der 3. Liga für das Free-TV vorgesehen.

Nichtsdestotrotz sind die beiden Sonntagspartien der 3. Liga im Pay-TV zu sehen. Schließlich überträgt MagentaSport diese Saison alle Spiele der 3. Liga. Auch die beiden Duelle FSV Zwickau - Carl Zeiss Jena und FC Würzburger Kickers - FC Hansa Rostock.

Liveticker: Würzburg - Rostock und Zwickau - Jena

All diejenigen, die die beiden Sonntagsspiele der 3. Liga nicht im Pay-TV verfolgen können, bleiben mit dem Liveticker von SPOX jederzeit und überall auf dem Laufenden. Egal ob unterwegs oder von zu Hause. Hier geht es zum SPOX-Liveticker des Spiels Würzburg vs. Rostock. Hier könnt ihr das Spiel Zwickau vs. Jena live im Ticker verfolgen.

Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Den Würzburger Kickers fehlt der am Schlüsselbein verletzte Hendrik Hansen. Außerdem fehlen den Kickers Kurzweg und Kaufmann aufgrund von Gelbsperren.

Voraussichtliche Aufstellung Würzburger Kickers: Drewes - Ofosu-Ayeh, Hägele, Schuppan, Mast - P. Göbel, Bachmann, Gnaase, Skarlatidis - Baumann, Ademi

Bei den Gästen aus Rostock sieht die Personallage etwas besser aus. Lediglich Marco Königs fehlt im Hansa-Kader, weil er verletzt ist.

Voraussichtliche Aufstellung Hansa Rostock: Gelios - Rankovic, Hüsing, Riedel, Rieble - Soukou, T. Öztürk, Wannenwetsch, Scherff - Breier, Evseev

FSV Zwickau gegen Carl Zeiss Jena: Voraussichtliche Team-Aufstellungen

Dem FSV Zwickau fehlen mit Bickel, Hodek und Mäder drei Spieler, die allesamt verletzt sind.

Wahrscheinliche Startelf FSV Zwickau: Brinkies - Barylla, Wachsmuth, Antonitsch - Schröter, Könnecke, Reinhardt, Miatke - K. Hoffmann - König, Lauberbach

Mehr Personalglück hat Jena-Trainer Lukas Kwasniok. Er kann für das Spiel in Zwickau auf all seine Spieler zurückgreifen.

Wahrscheinliche Startelf Carl Zeiss Jena: Koczor - Fl. Brügmann, Grösch, Volkmer, Fassnacht - Bock, Eckardt, Kübler, Wolfram - Starke, P. Tietz