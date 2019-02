2. Bundesliga heute live: Die Sonntags-Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag, den 17. Februar, finden am 22. Spieltag der 2. Bundesliga drei Partien statt. Was ihr über die Begegnungen wissen müsst und wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Die drei Sonntags-Spiele stehen unter verschiedenen Vorzeichen: Dynamo Dresden empfängt den Tabellenneunten Jahn Regensburg und der abstiegsbedrohte 1. FC Magdeburg trifft auf Arminia Bielefeld, das auf Platz zehn liegt.

Holstein Kiel hingegen kann mit einem Sieg gegen Greuther Fürth die Aufstiegsränge angreifen. Bei einem Dreier wären die Störche auf dem vierten Tabellenplatz mit nur fünf Punkten Rückstand auf den Liga-Primus Hamburger SV.

2. Bundesliga heute live: Die Sonntags-Spiele im Überblick

Alle drei Begegnungen werden um 13.30 Uhr angepfiffen.

Dynamo Dresden - Jahn Regensburg

Holstein Kiel - Greuther Fürth

Arminia Bielefeld - 1. FC Magdeburg

2. Bundesliga heute im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison live und exklusiv von Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender hat neben den Einzelspielen auch eine Konferenz im Programm, in der ihr die Highlights aus allen drei Sonntags-Spielen parallel verfolgen könnt.

Zudem haben Sky-Abonnenten die Möglichkeit die Begegnungen online über SkyGo zu sehen.

Falls ihr die Spiele nicht live sehen könnt, bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker an.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle