2. Bundesliga heute live: Die Freitagsspiele im TV, Livestream und Liveticker

Am 22. Spieltag der 2. Bundesliga finden am heutigen Freitag, den 15. Februar, zwei Partien statt. Bei SPOX erfahrt ihr, was ihr über die Begegnungen wissen müsst und wo ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die heutigen Partien stehen unter verschiedenen Vorzeichen: Während der 1. FC Köln gegen den SC Paderborn einen Sieg einfahren will, um den Anschluss an den Tabellenführer Hamburger SV zu halten, treffen der SV Sandhausen und Darmstadt 98 aus dem Tabellenkeller aufeinander.

2. Bundesliga heute live: Die Freitagsspiele im Überblick

Beide Begegnungen starten um 18.30 Uhr.

SC Paderborn - 1. FC Köln

SV Sandhausen - Darmstadt 98

2. Bundesliga heute im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden in dieser Saison vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Der Sender bietet neben den Einzelspielen auch eine Konferenz an, in der ihr beide Spiele des heutigen Tages parallel verfolgen könnt.

Sky-Abonnenten können die Duelle auch online über das Angebot von SkyGoverfolgen.

Falls ihr die Begegnungen nicht live sehen könnt, bietet euch SPOX einen ausführlichen Liveticker an.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag