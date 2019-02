1. FC Köln gegen FC St. Pauli heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der 2. Liga kommt es am heutigen Freitag zum absoluten Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC St. Pauli. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der 1. FC Köln hat am vergangenen Spieltag eine Zwangspause einlegen müssen. Wegen zu starken Schneefalls wurde die Partie in Aue abgesagt und wird am 27. Februar nachgeholt.

Nutznießer der Spielabsage war der FC St. Pauli: Die Hamburger gewannen gegen Union Berlin mit 3:2 und verdrängten die Kölner in der Tabelle von Platz zwei. Rückkehrer Alex Meier wurde zum Matchwinner der Partie. Der 36-Jährige erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für Pauli. Zuvor brachte Meier die Kiezkicker mit seinem ersten Treffer 2:0 in Führung, ehe Union durch einen Doppelschlag den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte.

1. FC Köln - FC St. Pauli: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC St. Pauli findet am Freitagabend um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist das RheinEnergieStadion, welches 45.965 Zuschauern Platz bietet.

1. FC Köln gegen FC St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Liga wird generell nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky hingegen, überträgt alle Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse live und in voller Länge. Außerdem habt ihr als Abonnent die Möglichkeit, den Livestream über SkyGo zu nutzen.

Falls ihr keine Möglichkeit habt das Spiel live anzuschauen, bietet euch SPOX einen ausführlichen LIVETICKER an.

St. Pauli zu Gast beim 1. FC Köln: Die vergangenen Duelle

In einem spektakulärem Hinspiel gewann der 1. FC Köln mit 5:3 gegen den FC St. Pauli. Simon Terodde traf doppelt für die Geißböcke.

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis 2. Bundesliga 02.09.2018 St. Pauli 1. FC Köln 3:5 (2:2) 2. Bundesliga 04.05.2014 1. FC Köln St. Pauli 4:0 (3:0) 2. Bundesliga 29.11.2013 St. Pauli 1. FC Köln 0:3 (0:2)

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag