MSV Duisburg gegen SV Darmstadt 98: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg empfängt heute zu Beginn des 20. Spieltags den SV Darmstadt 98. Bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zur Partie und erfahrt, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am vergangenen Spieltag bezwangen die Darmstädter den FC St. Pauli mit 2:1 und stehen damit zurzeit auf dem 13. Platz der Tabelle. Der Abstand zu Arminia Bielefeld auf dem 14. beträgt damit immerhin schon vier Punkte.

Der heutiger Gegner Duisburg hält die roter Laterne und verlor zuletzt mit 1:2 gegen den VfL Bochum. Die unteren drei Ränge in der 2. Bundesliga sind punktemäßig allerdings alle gleich auf, wodurch die Duisburger heute die Chance haben, den Tabellenkeller vorübergehend zu verlassen.

Duisburg vs. Darmstadt: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Duell zum Auftakt des 20. Spieltags der 2. Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Darmstadt 98 beginnt am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

MSV Duisburg - SV Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream

Auch diese Zweitligapartie des MSV Duisburg gegen den SV Darmstadt 98 wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Lediglich mit Sky habt ihr die Möglichkeit, die heutige Begegnung live und in voller Länge am Bildschirm zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Konferenz mit dem Duell zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem 1. FC Magdeburg wird auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt. Außerdem könnt ihr den Livestream über Sky Go nutzen, um auch von unterwegs nichts zu verpassen.

Allerdings gibt es da auch noch den Streamingdienst DAZN, welcher euch schon 40 Minuten nach Abpfiff mit allen Highlights aus der Bundesliga und 2. Liga versorgt. Ein Abonnement kostet gerade einmal 9,99 Euro im Monat, wobei ihr das Angebot die ersten 30 Tage völlig kostenfrei testen könnt und danach jederzeit monatlich kündigen könnt.

MSV Duisburg gegen Darmstadt 98 heute im LIVETICKER

Zu guter Letzt bietet euch SPOX auch noch den üblichen Liveticker an. Somit verpasst ihr keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld und seid stets erstklassig über die Partie informiert.

MSV Duisburg vs. SV Darmstadt 98: Die vergangenen Duelle

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Ergebnis 2. Bundesliga 24.08.2018 SV Darmstadt 98 3:0 (0:0) 2. Bundesliga 04.02.2018 SV Darmstadt 98 1:2 (1:1) 2. Bundesliga 25.08.2017 MSV Duisburg 1:2 (1:1) 3. Liga 07.03.2014 SV Darmstadt 98 1:0 (0:0) 3. Liga 14.09.2013 MSV Duisburg 0:4 (0:3) 2. Bundesliga 30.05.1993 MSV Duisburg 1:0 (1:0)

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag

1. Hamburger SV 19 27:20 7 40 2. 1. FC Köln 19 47:24 23 36 3. 1. FC Union Berlin 19 29:15 14 34 4. FC Sankt Pauli 19 31:24 7 34 5. Holstein Kiel 19 36:27 9 31 6. 1. FC Heidenheim 19 32:25 7 31 7. VfL Bochum 19 30:24 6 30 8. SSV Jahn Regensburg 19 33:28 5 29 9. SC Paderborn 07 19 42:32 10 28 10. SG Dynamo Dresden 19 26:31 -5 25 11. SpVgg Greuther Fürth 19 21:32 -11 24 12. FC Erzgebirge Aue 19 25:24 1 22 13. SV Darmstadt 98 19 25:34 -9 22 14. Arminia Bielefeld 19 26:31 -5 21 15. Magdeburg 19 21:35 -14 14 16. SV Sandhausen 19 19:29 -10 13 17. FC Ingolstadt 19 18:35 -17 13 18. MSV Duisburg 19 17:35 -18 13

