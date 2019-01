2. Liga: Darum finden an diesem Wochenende keine Spiele statt

Am morgigen Freitag, dem 18. Januar, startet die Bundesliga in die Rückrunde. Doch warum müssen die Fans der 2. Bundesliga an diesem Wochenende auf ihren Fußball verzichten? SPOX erklärt es euch und liefert zudem die Termine des nächsten Spieltags.

In der Bundesliga eröffnen die TSG 1899 Hoffenheim und der FC Bayern den 18. Spieltag (ab 20.30 Uhr im Liveticker). Die Rückrunde der 2. Bundesliga startet jedoch erst am Dienstag, dem 29. Januar, mit der Partie des VfL Bochum gegen den MSV Duisburg (ab 18.30 Uhr im Liveticker).

Grund dafür ist der Rückrunden-Beginn der obersten deutschen Spielklasse, der keine Überschneidungen mit den unteren beiden Ligen haben soll. Auch in der vergangenen Saison startete die 2. Liga etwas später ins neue Jahr.

Allerdings bekommt ihr als Fans der 2. Liga dafür gleich eine englische Woche geboten. Diese findet vom 29. bis 31. Januar statt und bietet euch somit einen spektakulären Auftakt, obwohl ihr fast zwei Wochen länger auf euren Fußball warten müsst.

2. Liga: Die Termine und Paarungen des 19. Spieltags

Datum Heimteam Auswärtsteam 29.01.

18:30 VfL Bochum -:- MSV Duisburg LIVETICKER 29.01.

20:30 SV Darmstadt 98 -:- FC Sankt Pauli LIVETICKER 29.01.

20:30 SpVgg Greuther Fürth -:- FC Ingolstadt 04 LIVETICKER 29.01.

20:30 Magdeburg -:- FC Erzgebirge Aue LIVETICKER 30.01.

18:30 Jahn Regensburg -:- SC Paderborn 07 LIVETICKER 30.01.

20:30 Heidenheim -:- Holstein Kiel LIVETICKER 30.01.

20:30 Hamburger SV -:- Sandhausen LIVETICKER 30.01.

20:30 SG Dynamo Dresden -:- Arminia Bielefeld LIVETICKER 31.01.

20:30 1. FC Union Berlin -:- 1. FC Köln LIVETICKER

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem Start der Rückrunde