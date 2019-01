2. Bundesliga: Union Berlin gegen den 1.FC Köln im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 19. Spieltags in der 2. Bundesliga steht ein echter Kracher auf dem Programm: Im Aufstiegskampf tritt der Tabellenzweite 1. FC Köln beim Vierten Union Berlin an. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Spitzenspiel im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Gleich am ersten Spieltag nach der Winterpause steigt ein echtes Topspiel in der 2. Bundesliga: Union Berlin (34 Punkte, Platz 4) will an den 1. FC Köln (36 Punkte, Platz 2) heranrücken, der momentan einen direkten Aufstiegsplatz belegt.

Der FC verlor am 18. Spieltag gegen den VfL Bochum, konnte jedoch zuvor fünf Spiele in Folge für sich entscheiden. Zudem verstärkten sich die Geißböcke in der Pause mit Johannes Geis und Florian Kainz prominent. Union kassierte in der Vorrunde nur eine Niederlage, spielte aber ganze zehn Mal unentschieden.

Union Berlin gegen den FC: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Union Berlin und dem 1.FC Köln findet heute Abend um 20.30 Uhr im Stadion an der alten Försterei statt, das 22.000 Zuschauer fasst. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Tobias Welz und seinen Assistenen Rafael Foltyn, Mark Borsch und Florian Lechner.

Union vs. 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sky überträgt die Partien der 2. Bundesliga live und exklusiv, im Free-TV werden die Begegnungen nicht gezeigt. Der Pay-TV-Sender bietet zudem einen Livestream auf Sky Go an, um die Spiele auch auf dem Laptop und Smartphone zu verfolgen. Für alle ohne Sky-Abo bietet SPOX einen Liveticker zum Spitzenspiel im Unterhaus an, durch den ihr nichts verpasst.

Union gegen Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Union: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Hübner, Reichel - Schmiedebach - Prömel, Zulj - Gogia, Polter, Hartel

Köln: Horn - Schmitz, Mere, Czichos - Risse, Geis, Horn - Drexler, Kainz - Cordoba, Terodde

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle