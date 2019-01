2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga startet gleich mit einer englischen Woche in das neue Jahr. Am 19. Spieltag trifft der SV Darmstaft 98 am Dienstag, den 29. Januar, auf den FC St. Pauli. Was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Während Darmstadt 98 auf Platz 13 steht und sich eher nach unten orientieren muss, verweilte der FC St. Pauli in der Winterpause auf dem dritten Rang. Die Hamburger liegen nur drei Punkte hinter dem Stadtrivalen und Tabellenführer HSV.

Das Hinspiel am 2. Spieltag gewann Pauli im heimischen Stadion mit 2:0. Richard Neudecker und Christopher Buchtmann erzielten die Treffer für den Kultklub.

Darmstadt 98 gegen St. Pauli: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli findet am heutigen Dienstagabend um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor, welches 17.468 Fans Platz bietet.

Darmstadt gegen St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga wird nicht im Free-TV gezeigt. Sky besitzt sie Exklusivrechte für die zweithöchste deutsche Spielklasse. Zudem bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream über Sky Go an. Die Partie zwischen Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli wird als Einzelspiel oder in der Konferenz, in der Ausschnitte aus den zeitgleich laufenden Spielen gezeigt werden, übertragen.

Falls ihr keine Möglichkeit habt die 2. Bundesliga zu verfolgen, könnt ihr die Begegnung im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

St. Pauli mit Verletzungssorgen - Alex Meier vor Einsatz?

Der Tabellendritte St. Pauli geht stark gebeutelt in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Innenverteidiger Philipp Ziereis erlitt ebenso einen Kreuzbandriss wie Stürmer Henk Veerman, der mit sechs Treffern erfolgreichster Torschütze des Vereins in der Hinrunde war. Außerdem haben die Hamburger durch den Abgang von Bernd Nehrig, der zu Eintracht Braunschweig in die 3. Liga wechselte, ihren Kapitän verloren.

Neuzugang und ewiger Eintracht-Spieler Alex Meier könnte indes sein Pflichtspiel-Comeback für St. Pauli geben. Der Stürmer wechselte bereits 2001 aus der Jugend des HSV ans Millerntor, hat jedoch noch keine Kraft für 90 Minuten. "Er hat aber einen Ruf, ist eine Erscheinung. Und er strahlt Torgefahr aus. Er kann anfangen und geht nach 60 Minuten runter. Oder er kommt rein. Wir haben alle Möglichkeiten im Training und in den Tests durchgespielt", erklärte Trainer Markus Kauczinski. Der 36-jährige Meier war vor seinem Wechsel nach 13 Jahren bei Eintracht Frankfurt für ein halbes Jahr vereinlos.

© getty

2. Bundesliga: Der 19. Spieltag im Überblick

Datum Heim Auswärts Uhrzeit Liveticker Dienstag, 29. Januar Vfl Bochum MSV Duisburg 18:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar Greuther Fürth FC Ingolstadt 20:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar Darmstadt 98 St. Pauli 20:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar 1. FC Magdeburg Erzgebirge Aue 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Jahn Regensburg SC Paderborn 18.30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Hamburger SV SV Sandhausen 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Heidenheim Holstein Kiel 20:30 Uhr LIVETICKER Donnerstag, 31. Januar Union Berlin 1. FC Köln 20:30 Uhr LIVETICKER

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag