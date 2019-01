2. Bundesliga: Hamburger SV gegen den SV Sandhausen im TV, Livestream und Liveticker

Heute nimmt die 2. Liga nach der Winterpause den Spielbetrieb wieder auf. Auch der Tabellenführer HSV ist gefordert und will seine Aufstiegsambitionen gegen den SV Sandhausen untermauern. SPOX informiert euch über alles Wissenswerte zur Begegnung wie Übertragung, Spielplan und voraussichtliche Aufstellung.

Der Hamburger SV strebt nach dem erstmaligen Bundesligaabstieg die direkte Rückkehr an. Bislang sieht es gut aus: Die Rothosen stehen nach 18 Spieltagen mit 37 Punkten auf Platz 1 - trotz der Niederlage gegen Holstein Kiel vor der Winterpause. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jedoch nur 3 Zähler.

Ganz anders ist die Ausgangslage für den SV Sandhausen: Mit nur 13 Punkten stecken die Kurpfälzer mitten im Abstiegskampf und belegen punktgleich mit dem 16. MSV Duisburg den ersten Nichtabstiegsplatz. Das Team von Trainer Uwe Koschinat gewann keines der zurückliegenden acht Spiele.

HSV gegen Sandhausen: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Hamburg und Sandhausen findet heute um 20.30 Uhr im 57.000 Zuschauer fassenden Hamburger Volksparkstadion statt. Schiedsrichter der Begegnung ist Sören Storks, der von Guido Kleve, Fabian Maibaum und Henrik Bramlage assistiert wird.

Hamburg vs. SVS heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Spiele der 2. Bundesliga werden nicht im Free-TV gezeigt, sondern exklusiv von sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet auch einen Livestream auf Sky Go an. Ihr habt bei sky die Möglichkeit, die Begegnung als Einzelspiel oder in der Konferenz mit drei weiteren Partien zu verfolgen. SPOX bietet euch zudem einen Liveticker an, mit dem ihr kein Highlight aus dem Volksparkstadion verpasst.

HSV gegen Sandhausen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

HSV: Pollersbeck - Sakai, Jung, van Drongelen, Douglas Santos - Mangala - Narey, Ito, Holtby, Jatta - Lasogga

2. Bundesliga: Die Begegnungen am 19. Spieltag

Datum Heim Auswärts Uhrzeit Liveticker Dienstag, 29. Januar Vfl Bochum MSV Duisburg 18:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar Greuther Fürth FC Ingolstadt 20:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar Darmstadt 98 St. Pauli 20:30 Uhr LIVETICKER Dienstag, 29. Januar 1. FC Magdeburg Erzgebirge Aue 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Jahn Regensburg SC Paderborn 18.30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Hamburger SV SV Sandhausen 20:30 Uhr LIVETICKER Mittwoch, 30. Januar Heidenheim Holstein Kiel 20:30 Uhr LIVETICKER Donnerstag, 31. Januar Union Berlin 1. FC Köln 20:30 Uhr LIVETICKER

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag