FCI bleibt Tabellenletzter - Regensburg gleicht in letzter Sekunde aus

Der FC Ingolstadt kann auch unter Jens Keller nicht gewinnen. Das Schlusslicht der 2. Liga verspielte im zweiten Spiel mit Trainer Keller beim 1:1 (1:0) gegen Lieblingsgegner 1. FC Heidenheim erneut eine Führung und ist jetzt seit 13 Begegnungen ohne Sieg.

Dario Lezcano (24.) brachte den FCI in Führung, allerdings hatte sein Teamkollege Paulo Otavio zuvor einen Befreiungsschlag von Marnon Busch mit den Händen regelwidrig geblockt. Denis Thomalla (76.) gelang mit gütiger Unterstützung von Schanzerkeeper Fabijan Buntic der verdiente Ausgleich. Es war im siebten Pflichtspiel gegen Ingolstadt der erste Heidenheimer Punktgewinn.

Ingolstadts Kapitän Almog Cohen hatte Glück, dass er nach einem harten Foul von hinten gegen Niklas Dorsch (31.) mit Gelb davonkam. "Das Einsteigen war deutlich zu hart", sagte Heidenheims verletzter Spielführer Marc Schnatterer bei Sky. Als Cohen gegen Sebastian Griesbeck erneut zulangte (38.), beließ es Schiedsrichter Lasse Koslowski bei einer Verwarnung. Keller nahm Cohen zur Pause raus.

Heidenheim hatte sich bis dahin gegen mutige Ingolstädter zu viele Aufbaufehler geleistet und war nach vorne zu zögerlich. Das änderte sich in Hälfte zwei, als Ingolstadt immer stärker in Bedrängnis geriet. Thomalla (57.) hatte schon früher das 1:1 auf dem Fuß.

Regensburg trifft in letzter Sekunde

Sargis Adamyan (90.+4) rettete Jahn Regensburg das 2:2 (1:2) beim SV Sandhausen. Sandhausen blieb auch im achten Spiel in Folge ohne Sieg, der SVS ist Tabellen-Sechzehnter. Die Regensburger, auf Position neun notiert, blieben indes im vierten Spiel in Folge ohne Sieg.

Andrew Wooten (20.) und Philipp Förster (45.) trafen für Sandhausen. Adamyan hatte die Gäste in der 16. Minute auch in Führung gebracht und sorgte dann auch für den Schlusspunkt.

Vor 4437 Zuschauern ließen sich die Gastgeber auch von dem frühen Rückstand durch eine feine Einzelaktion von Adamyan nicht aus der Bahn werfen. Wooten und Förster belohnten die Hausherren bis zur Pause für einen couragierten Auftritt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sandhausen gegen die auswärtsstarken Gäste tonangebend. Vor allem der gefährliche Wooten stellte die Jahn-Abwehr immer wieder vor große Probleme. Aber auch Förster und Fabian Schleusener vergaben noch erstklassige Möglichkeiten. Regensburg steckte aber nicht auf und kam in der Nachspielzeit noch zum nicht unverdienten Ausgleich.

Aue verspielt Führung gegen Darmstadt

Erzgebirge Aue und Darmstadt 98 haben einen wichtigen Dreier verpasst. Im direkten Duell kamen beide Mannschaften am Sonntag nur zu einem 2:2 (0:0). Die Sachsen liegen mit 19 Zählern punktgleich einen Rang vor den Lilien auf Platz zwölf. Sieben Punkte trennen die Teams derzeit von Relegationsrang 16.

Pascal Testroet (50./64.) hatte Aue per Doppelpack in Führung gebracht, ehe Immanuel Höhn (76.) und Marvin Mehlem (78.) Darmstadt wieder ins Spiel brachten. Während die Auer nur eins der vergangenen fünf Spiele gewannen, warten die Hessen gar seit fünf Partien auf einen Dreier.

Die erste Halbzeit ließ sich recht ausgeglichen an, beide Mannschaften agierten vor 7400 Besuchern äußerst körperbetont. Gefährlich wurde es erstmals, als Darmstadts Serdar Dursun (11.) knapp am Tor vorbei köpfte. In einer in dieser Phase hart geführten Partie legte Aue anschließend zu. Vor der Pause musste Gäste-Torwart Daniel Heuer Fernandes gegen Jan Hochscheidt (29.), Clemens Fandrich (45.) und Pascal Testroet (45.) in höchster Not klären.

Auch nach der Pause machten die Hausherren das Spiel. Paradoxerweise hatte Dursun Sekunden vor der Führung der Auer die Riesenchance zum 1:0. Dursun (50.) traf jedoch nur den Pfosten. Die Gäste investierten nach dem Rückstand etwas mehr, ehe erneut Testroet erfolgreich war. Doch die Gäste schlugen eindrucksvoll zurück.