2. Liga: Heidenheim jetzt Vierter - Remis für Keller bei Premiere

Der 1. FC Heidenheim hat sich in der 2. Liga auf den vierten Tabellenplatz geschoben. Der FCH gewann am 16. Spieltag das Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit 4:1 (1:0). Erzgebirge gewann in Fürth mit 5:0 und Jens Keller holt bei seinem Debüt ein Remis in Darmstadt.

Denis Thomalla (35.), Nikola Dovedan (47., 90.+2) und Marc Schnatterer (67., Foulelfmeter) trafen für Heidenheim. Das Ehrentor erzielte Kevin Wolze (69.).

Die SpVgg Greuther Fürth ließ dagegen beim 0:5 (0:1) gegen Erzgebirge Aue überraschend Federn. Im dritten Samstagsspiel verpasste Trainer Jens Keller in seinem Premierenspiel mit dem FC Ingolstadt beim 1:1 (1:0) bei Darmstadt 98 unglücklich den Sieg.

Fürth hat den Anschluss zu den Spitzenteams zunächst verloren. Eine Woche nach der 0:4-Pleite beim Tabellenzweiten 1. FC Köln verlor das Kleeblatt auch gegen Aue. Florian Krüger (28.) brachte die Sachsen in Führung, wobei der Ball vom Fürther Mario Maloca am Fünfmeterraum unglücklich vorgelegt wurde.

Jens Keller holt Remis bei Ingolstadt-Debüt

Pascal Testroet (47.) erzielte per Kopf sein sechstes Saisontor und erhöhte auf 2:0. Jan Hochscheidt (69.) per direktem Freistoß, Emmanuel Iyoha (85.) und Robert Herrmann (88.) sorgten für die weiteren Auer Tore.

Das Team des ehemaligen Bundesligacoaches Keller bleibt durch das Unentschieden in Darmstadt auf dem letzten Tabellenplatz. Dario Lezcano traf bereits in der zweiten Minute per Foulelfmeter.

Der Ingolstädter Thorsten Röcher sah in der 63. Minuten Gelb-Rot. Tobias Kempe glich mit einem unberechtigtem Foulelfmeter aus (83.). Darmstadt bleibt mit 18 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Die Tabelle der 2. Bundesliga