2. Bundesliga: SC Paderborn gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es am 18. Spieltag zum Duell zwischen dem SC Paderborn und dem SV Darmstadt 98. Was ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Im Mittelfeld-Duell trifft der Achte, Paderborn, auf Darmstadt 98, die den 13. Rang belegen. Beide Mannschaften trennen sechs Punkte.

Wo und wann spielt Paderborn gegen Darmstadt?

Am heutigen Sonntag findet um 13.30 Uhr das Spiel in der Benteler-Arena zu Paderborn statt und wird von Schiedsrichter Tobias Reichel geleitet.

Paderborn gegen Darmstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. Wie üblich hat Sky die Exklusivrechte für die Spiele der 2. Bundesliga. Sky bietet seinen Kunden mit Sky Go auch einen Livestream an. Auf Sky Sport Bundesliga 2 HD könnt ihr die Konferenz und auf Sky Sport Bundesliga 6 HD das Einzelspiel verfolgen.

Moderation: Yannick Erkenbrecher

Yannick Erkenbrecher Kommentator Konferenz: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich Kommentator Einzelspiel: Hansi Küpper

Die Partie könnt ihr ebenfalls im ausführlichen Liveticker von SPOX erleben.

Paderborn gegen Darmstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Paderborn : Zingerle - Dräger, Hünemeier, Strohdiek, Collins - Gjasula - Schwede, Ritter, Klement, Antwi-Adjei - Michel

: Zingerle - Dräger, Hünemeier, Strohdiek, Collins - Gjasula - Schwede, Ritter, Klement, Antwi-Adjei - Michel Darmstadt: Heuer Fernandes - Sirigu, Sulu, Franke, Holland - Hertner, Medojevic - Kempe, Mehlem, Jones - Dursun

Die Tabelle der 2. Bundesliga